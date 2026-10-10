Фонд Hind Rajab звернувся до МКС щодо медиків Ізраїлю — Jerusalem Post

Фонд Hind Rajab звернувся до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Нідерланди, із запитом розслідувати можливу причетність ізраїльських медиків, керівників лікарень і посадовців до ймовірних тортур, жорстокого поводження та смертей палестинських затриманих у центрі утримання Сде-Тейман. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву організації.

У поданні названо медичних працівників, представників міністерств охорони здоров’я та оборони Ізраїлю, а також керівництво Ізраїльської медичної асоціації. Серед осіб, щодо яких фонд просить провести перевірку, — колишні міністри охорони здоров’я Моше Арбель та Уріель Бусо, голова асоціації професор Ціон Хагай, її генеральна директорка Лея Вапнер і голова бюро з етики Йосеф Вальфіш.

Запит за Римським статутом

Фонд стверджує, що описані ним дії можуть містити ознаки воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Документ подали за статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє організаціям і окремим особам надавати прокурору МКС інформацію про ймовірні злочини та просити її розглянути.

Водночас таке звернення не є обвинувальним актом і не означає, що суд уже вирішив відкрити розслідування щодо будь-кого з названих осіб.

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Твердження про медичне поводження

У центрі подання — польовий госпіталь, створений у Сде-Теймані після атак 7 жовтня 2023 року. За твердженням фонду, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю відповідало за створення та роботу госпіталю, тоді як медперсонал перебував під контролем військової поліції.

Організація посилається на нібито видані у грудні 2023 року настанови, які передбачали лікування затриманих у наручниках і з пов’язками на очах, заборону медикам називати свої імена, обмеження переведення до цивільних лікарень та можливість примусового лікування. Також фонд згадує раніше оприлюднені свідчення медиків про операції без належного знеболення та лист лікаря від квітня 2024 року щодо ампутацій ніг у двох затриманих після травм, пов’язаних із тривалим сковуванням.

Позиція медичної асоціації

Фонд також звинувачує керівництво Ізраїльської медичної асоціації у професійній та етичній підтримці умов у Сде-Теймані. Водночас у листі, опублікованому в квітні 2024 року в American Journal of Bioethics, Хагай, Вальфіш і Малька Боро заявляли, що затримані отримують належну медичну допомогу. Вони визнавали можливість поодиноких порушень етичних правил, але зазначали, що, наскільки їм відомо, лікарі виконували професійні обов’язки.

Раніше асоціація повідомляла, що понад 5 тисяч лікарів із 46 країн підписали петицію проти спроб виключити її зі Всесвітньої медичної асоціації. Вона називала кампанію спробою політизувати медицину та заявляла, що частина закидів є неправдивими або спірними.

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