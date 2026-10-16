Фонд ООН може зарезервувати Непалу $20 млн після повеней — Climate Home News

Рада Фонду реагування на втрати та збитки ООН (FRLD) 22 жовтня розгляне можливість попередньо зарезервувати 20 млн доларів для Непалу, який у серпні постраждав від повеней. Як повідомляє Climate Home News, це питання винесуть на перше позачергове засідання ради фонду.

Проєкт рішення підготувала група членів ради з розвинених країн і країн, що розвиваються. Документ передбачає, що уряд Непалу має подати пропозицію щодо використання коштів, після чого рада фонду на одному зі своїх чергових засідань вирішить, чи схвалювати її.

Пілотний механізм для екстрених запитів

У проєкті рішення зазначено, що звернення Непалу стане пілотним для подання заявок поза чинним графіком фонду. Такий механізм потенційно дозволить урядам просити фінансування невдовзі після кліматичних катастроф, а не чекати на наступний конкурс заявок.

До цього FRLD приймав запити лише через один конкурс, оголошений на кліматичній конференції COP30 у Белені в листопаді минулого року. Країнам дали шість місяців для подання заявок. Фонд нині розглядає близько 180 проєктів, більшість із яких стосується запобігання збиткам від майбутніх кліматичних лих, зокрема посилення реагування на повені в Бангладеш і Лагосі.

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Масштаб руйнувань

Непальські посадовці назвали можливі 20 млн доларів радше символічною сумою на тлі оцінених у 4,8 млрд доларів витрат на відновлення та реконструкцію. Водночас це буде перший випадок, коли новий фонд резервує кошти для конкретного лиха.

26 серпня обвал льоду та гірських порід спричинив потік води й уламків через Непал і регіон Тибет, який адмініструє Китай. За даними видання, загинули понад 1 400 людей, ще тисячі вважалися зниклими безвісти. Стихія також зруйнувала житлові будинки, мости, дороги та гідроелектростанції.

FRLD погодили на COP27 у 2022 році, а його роботу запустили на COP28 у 2023 році. Фонд ще не виділив коштів за жодною заявкою: запити, які він розглядає, оцінюють приблизно у 2,8 млрд доларів, тоді як доступний обсяг фінансування становить 350 млн доларів.

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