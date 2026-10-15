Фонд у Монголії пролікував понад 22 тисячі дітей — The Japan Times

У Монголії фонд Misheel Kids Foundation за понад десять років надав стоматологічну допомогу більш ніж 22 тисячам дітей, заявила його засновниця, швейцарська стоматологічна гігієністка Габріелла Шмідт-Корсітто. Фонд працює, зокрема, за допомогою мобільних стоматологічних клінік.

Як повідомляє The Japan Times, близько дев’яти з десяти дітей у країні мають карієс. Про це заявила педіатрична стоматологиня та керівниця проєкту фонду Намуунаа.

Доступ до стоматологічної допомоги

Мобільні бригади фонду працюють в Улан-Баторі та віддалених громадах, де стоматологічні послуги обмежені або відсутні. Під час виїздів вони проводять огляди, чищення зубів, лікування кореневих каналів і видалення зубів.

За словами Намуунаа, у сільській місцевості попит на стоматологічну допомогу вищий, ніж у столиці, тому діти можуть жити із зубним болем без лікування. В окремі дні під час таких поїздок фахівці приймають від 50 до 80 дітей.

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У фонді пов’язують поширеність стоматологічних проблем із доступністю солодких напоїв та оброблених продуктів, а також браком знань про щоденну гігієну ротової порожнини. Дітей, зокрема в малозабезпечених передмістях Улан-Батора, не завжди навчають правильно чистити зуби вдома або в школі.

Центр у районі герів

Новий центр стоматологічного здоров’я фонду працює в одному з районів герів Улан-Батора — малозабезпечених передмістях, названих на честь традиційних монгольських жител. Центр надає стоматологічні послуги, проводить навчання з гігієни ротової порожнини, а також відвідує дитячі будинки й центри денного догляду.

Більшість фінансування фонду торік надійшла від європейських фондів і приватних донорів. Підтримку також надавали на місцевому рівні та уряд Монголії.

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