Форум губернаторів Нігерії планує створити Національний фонд втручань у сфері харчування для підтримки реалізації програми Nutrition 774 в усіх 774 районах місцевого самоврядування країни. Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на заяву старшого спеціального помічника віцепрезидента з питань медіа та комунікацій Стенлі Нквочі.

Губернатор штату Замфара Дауда Лавал повідомив про цей намір в Ефіопії, зачитуючи зобов’язання Форуму губернаторів Нігерії, ухвалене в Аддис-Абебі. За його словами, фонд має стимулювати лідерство на рівні штатів, збільшити внутрішні інвестиції, винагороджувати ефективне виконання програм і сприяти вимірюваному поліпшенню показників харчування.

Губернатори 36 штатів також заявили про намір оголосити загальнонаціональну надзвичайну ситуацію у сфері харчування в межах боротьби з голодом.

Досвід Ефіопії

Зобов’язання стало результатом триденного обміну досвідом між Нігерією та Ефіопією щодо лідерства у сфері харчування. Нігерійську делегацію очолював віцепрезидент Кашим Шеттіма. Учасники, зокрема, вивчали підходи Ефіопії до надання послуг у сфері харчування, застосовані в межах декларації Seqota.

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Лавал заявив, що губернатори мають намір зміцнювати внутрішнє фінансування, посилювати підзвітність на місцевому рівні та запровадити єдину систему планування й бюджетування у сфері харчування. За його словами, програма Nutrition 774 уже містить багато принципів, застосованих в Ефіопії, а обмін досвідом дав практичні уроки для її посилення.

Цільові заходи у двох штатах

Очільник Національного агентства розвитку первинної медичної допомоги Муйї Айна повідомив, що федеральний уряд розпочне цільові заходи у двох штатах. Їх оберуть з огляду на рівень затримки росту, визначать чіткі цілі та розроблять міжсекторальні заходи відповідно до потреб.

За словами Айни, профільні міністри й федеральні відомства разом із губернаторами мають визначити галузеві пріоритети та розподілити відповідальність між рівнями влади. План також передбачає оцінку вартості заходів, спільне фінансування та показники для відстеження прогресу. Координаційний міністр охорони здоров’я і соціального забезпечення Мухаммад Пате заявив, що про виконання зобов’язань звітуватимуть віцепрезиденту через Національну раду з питань харчування.

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