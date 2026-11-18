Російський дайвер спробував виманити восьминога з його схованки за допомогою палиці, однак така витівка обернулася небезпечною сутичкою. Морський мешканець атакував чоловіка під водою, а одне з його щупалець навіть опинилося в роті дайвера.

У результаті чоловікові довелося боротися за власне життя.

Інцидент трапився під час пірнання на узбережжі біля Приморського краю в РФ. На опублікованому відео помітно, що дайвер наближається до восьминога, який ховався в скелі на дні моря.

Дайвер використовував палицю, щоб тикати в морського жителя, намагаючись зрушити його з місця.

Але восьминіг зайняв оборонну позицію та випустив своє чорне чорнило, але потім, зрозумівши, що не може втекти, почав чіплятися за водолаза. Водолаз спробував стягнути його зі своєї руки, але восьминіг натомість міцніше вчепився та підповз до його обличчя, обхопивши всіма вісьмома лапами його шию.

Наляканий дайвер відчайдушно намагався відбитися від восьминога та щосили поплив до поверхні води. Там чоловік спробував перевести подих, однак це не допомогло уникнути подальшої сутички.

Згодом восьминіг почав обвивати щупальцями тулуб дайвера та засунув їх йому в рот. Чоловік боровся з морською істотою понад хвилину, перш ніж зрештою зміг звільнитися від її обіймів.

Що сталося з восьминогом після цього, невідомо. На момент завершення відео дайвер тримав його в кулаці.

Вчинок чоловіка обурив користувачів соціальних мереж.

"Боротьба з восьминогом, мабуть, жахлива, але цей чувак, чорт забирай, цього заслужив. Серйозно, навіщо ти тикаєш палицею одну з найрозумніших тварин природи", — написав один із юзерів під відео.

Про це пише Daily Star.

Захищається від домагань. Дослідники зняли відео, в якому самка восьминога жбурляє в самця пісок.

Відео: біля Каліфорнії відзняли восьминога-вуханя

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