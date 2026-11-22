Фото: російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами
Бойовий корабель Чорноморського флоту рф корвет «Меркурій» затонув біля причальної стінки лівійського порту Бенгазі після ураження невідомими дронами. 22 листопада супутник зафіксував знищення корабля.
За даними попереднього розслідування журналістів АР, кілька українських морських дронів запустили по кораблю з бази, яка перебуває під управлінням українських військових у західній Лівії. Під час удару щонайменше чотири безпілотники були перехоплені та знищені, тоді як два дрони уразили саме судно. Як повідомили офіційні особи, українські фахівці з безпілотників діяли переважно на авіабазі в прибережному місті Місрата, а також на інших військових об'єктах у столиці Триполі та прибережному місті Завія.
Безповоротні втрати від потоплення корвета оцінюють орієнтовно у 250–350 мільйонів доларів. Це відносно новий корабель, який спустили на воду у 2020 році, а до складу військово-морського флоту рф прийняли лише у 2023 році. Судно мало на озброєнні вісім пускових установок під ракети, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння.
Джерело: інформаційне агентство Associated Press.
У Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.
У лівійському порту Бенгазі стався потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа, унаслідок чого, ймовірно, був знищений російський ракетний корвет «Меркурій» проєкту 20380 класу «Стерегущий».
Причина вибуху в Бенгазі наразі не розкривається, проте Naval News нагадує про попередні успішні операції проти пов’язаних із росією суден у Середземному морі, до яких, за повідомленнями, причетна Україна: зокрема затоплення судна Ursa Major 23 грудня 2024 року та знищення танкера для перевезення зрідженого газу Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії 3 березня 2026 року. Водночас місцева влада та цивільна оборона Бенгазі підтвердили факт ранкового вибуху й пожежі на військово-морській базі, але стверджують, що інцидент стався на складі боєприпасів, а не на російському військовому кораблі.
У Лівії українські морські безпілотники знищили російський корвет «Меркурій» орієнтовною вартістю 250–350 мільйонів доларів, спущений на воду у 2020 році та прийнятий до складу флоту у 2023 році. За даними попереднього розслідування нападу, кілька безпілотників запустили по судну з бази у західній Лівії, щонайменше чотири з них були перехоплені та знищені, а два влучили у корабель, який мав вісім пускових установок під ракети та засоби протиповітряної оборони, тоді як українські фахівці з безпілотників діяли переважно на авіабазі в Місраті, а також у Триполі та Завії.
Джерело: інформаційне агентство Associated Press.