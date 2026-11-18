Під час виступу російського диктатора Володимира Путіна в китайському Шеньчжені на трибуні розмістили квіткову композицію, схожу на вінок. Її вигляд привернув увагу через різне символічне значення червоних квітів у китайській та російській культурах.

У китайській культурі червоний колір традиційно асоціюється з радістю, щастям, удачею та добробутом. Його широко використовують під час святкових подій, зокрема весіль і святкування Нового року.

Натомість у похоронних церемоніях у Китаї переважають білий та стримані темні кольори. Червоного зазвичай уникають саме через його святкове значення.

Водночас у Росії червоні квіти, особливо гвоздики, часто використовують у жалобних традиціях. Їх покладають до пам'ятників, меморіалів і на могили.

Тому квіткова композиція біля трибуни Путіна може викликати різні асоціації залежно від культурного контексту. Водночас немає підстав стверджувати, що її навмисно розмістили як натяк на похоронну символіку.

18 листопада Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели двогодинні переговори в Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Сторони обговорили економічну співпрацю та міжнародні питання напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Під час переговорів Путін заявив про розвиток співпраці між Москвою та Пекіном. Сі Цзіньпін, своєю чергою, назвав російського диктатора старим другом.

Зустріч відбулася на тлі підготовки до тристоронніх переговорів лідерів США, Китаю та Росії.

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