Фото: у Польщі рибалка спіймав гігантського сома завдовжки майже три метри

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Німецький рибалка Олівер Шефер разом із напарником із Нідерландів Кевіном Кремерсом виловив гігантського сома завдовжки 2,92 метра у водосховищі польського міста Рибник. Вражаючий улов став одним із найпомітніших на міжнародному турнірі з риболовлі, який відбувся 10–11 жовтня.

У змаганнях взяли участь близько 150 рибалок, які представляли 70 команд із різних країн Європи. Шефер і Кремерс спеціально приїхали до Польщі, щоб позмагатися в ловлі хижої риби.

34-річний Олівер Шефер зрозумів, що на гачок потрапила велика риба, ще під час виважування. Однак справжні розміри улову він усвідомив лише тоді, коли сом уперше виринув на поверхню.

Рибалки використовували спеціальну вудку для ловлі великих сомів і м’яку пластикову приманку. Поки Шефер боровся з рибою, Кремерс утримував човен на курсі проти вітру.

Виважування тривало понад пів години. Лише після цього чоловікам вдалося доправити гігантського сома до берега.

Після повернення на берег судді виміряли рибу. Довжина сома становила 292 сантиметри. Відповідно до правил турніру, після вимірювання його відпустили назад у водосховище.

Шефер пояснив, що рибу витягують на берег на брезенті, щоб не пошкодити захисний шар слизу на її тілі.

Попри вражаючий улов, одного великого сома було недостатньо для перемоги в турнірі. Результати визначали за загальною кількістю набраних очок.

За протоколом польської асоціації рибалок PZW Katowice, Олівер Шефер і Кевін Кремерс посіли друге місце з результатом 28 930 очок.

До загального заліку зарахували й інші їхні улови. Зокрема, рибалки ловили судаків на світанку, а довжина однієї з упійманих риб становила 81 сантиметр.

Гігантський сом із Рибника може бути знайомим місцевим рибалкам. За повідомленнями ЗМІ, учасники змагань припускають, що це та сама риба, яку виловили під час турніру в жовтні 2025 року.

Тоді польські рибалки Кшиштоф Піра та Адріан Гонтарж також упіймали сома завдовжки 292 сантиметри. За інформацією Berliner Zeitung, відтоді риба не стала довшою, але помітно збільшилася в об’ємі.

Міжнародна асоціація спортивного рибальства IGFA веде облік сомів за вагою, тоді як офіційного світового списку рекордів за довжиною немає.

У 2023 році італійський рибалка Алессандро Б’янкарді виловив у річці По сома завдовжки 2,85 метра. Тому польський Рибник вважають серед рибалок місцем, де спіймали одного з найдовших відомих сомів.

Після успіху Олівер Шефер не відмовився від амбітної мети. В інтерв’ю Bild він розповів, що тепер хоче спіймати сома завдовжки три метри.

За даними Федерального агентства охорони природи Німеччини, європейський сом є найбільшою місцевою прісноводною рибою континенту. Він може досягати трьох метрів завдовжки та важити до 150 кілограмів.

Сом має видовжене безлускове тіло, широку голову та шість вусиків, які допомагають йому орієнтуватися в каламутній воді. Основу його раціону становить риба, хоча великі особини іноді полюють на дрібних водоплавних птахів і ссавців.

У 2026 році європейського сома обрали рибою року в Німеччині.

Водосховище в Рибнику має особливу характеристику: його використовують як охолоджувальний басейн для вугільної електростанції, звідки нагріта вода повертається у водойму. За словами Шефера, за вищої температури води риба активніше харчується. Завдяки цьому соми, коропи та судаки у водосховищі можуть швидше рости.

На поширення європейського сома також впливає зміна клімату. Спочатку цей вид був поширений переважно в річкових системах Дунаю та Рейну. Згодом завдяки програмам зариблення, які розпочалися ще в XIX столітті, і розвитку водних шляхів, зокрема каналу Майн — Дунай, його ареал значно розширився.

За словами біолога Юргена Гайста, яких цитує журнал Focus, популяції сомів збільшуються як за територією поширення, так і за щільністю. Водночас холодноводні види, зокрема струмкова форель, втрачають сприятливі умови для існування.

Попри значні розміри, європейські соми зазвичай не становлять серйозної небезпеки для людей. Вони мають невеликі зуби, а ризик небезпечної поведінки поза періодом нересту вважають низьким.

Водночас відомі випадки нападів на плавців. У червні 2025 року сом завдовжки близько двох метрів вкусив кількох людей у Бромбахзее в Середній Франконії. Тоді плавці зазнали незначних травм.

Про це повідомляє німецьке видання Euronews.

Нагадаємо, наприкінці жовтня рибальський сезон в Україні переходить у фазу пізньої осені. У цей час вода стрімко остигає, а мирна риба поступово мігрує до зимових ям та знижує свою активність. Натомість хижак починає так званий осінній жор, намагаючись накопичити жирові запаси перед зимою.

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