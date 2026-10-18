Фотографка Левін обурилась словами прем’єр-міністра Нетаньягу — PBS NewsHour

Фотографка The Washington Post Гайді Левін, яка зазнала нападу поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан під час збору оливок, заявила, що ізраїльські військові, на її думку, більше захищають поселенців, ніж палестинців, яким вони погрожують. У лікарні вона сказала, що була шокована й ображена тим, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вжив щодо нападу на неї та інших людей формулювання про ймовірний напад, хоча, за її словами, всі докази вже були наявні, повідомляє PBS NewsHour.

Травми після нападу

Левін повідомила, що внаслідок нападу їй зламали кілька хребців. Також вона зазнала поранень у ділянці сідниць, які виглядали як ножові та потребували накладання швів. За її словами, поліція не надала нової інформації про справу.

За словами фотографки, нападники були озброєні пляшками та рогатками й близько десяти хвилин били її ногами, поки вона намагалася втримати камери та сумку. Левін вважає, що шолом і захисний жилет із позначкою PRESS могли вберегти її від тяжчих травм.

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Реакції на насильство поселенців

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог зателефонував Левін. За її словами, він назвав нападників хуліганами та заявив, що вони є плямою на ізраїльському суспільстві. Фотографка також отримала листа, підписаного понад десятком колишніх ізраїльських посадовців у сфері безпеки та розвідки, зокрема ексміністром оборони Моше Яалоном, колишнім головою «Моссаду» Таміром Пардо та колишнім керівником «Шин-Бет» Амі Аялоном.

Автори листа заявили, що соромляться насильства, якого, за їхніми словами, єврейські терористи на Західному березі завдають палестинцям, тим, хто намагається їх захистити, та людям, які документують ці дії. Посол США Майк Гакабі назвав напад на Левін огидним актом терору, скоєним замаскованими боягузами, і заявив, що винні мають провести роки у в’язниці.

Правозахисні групи повідомляли, що від початку сезону збору оливок наприкінці вересня нападів зазнали сотні палестинців, а кількох було вбито. Левін сказала, що не отримувала звернення від Нетаньягу, та додала, що планує повернутися до роботи.

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