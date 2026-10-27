Франція голосуватиме за легалізацію до 400 тисяч працівників — Politico Europe

Національні збори Франції 19 листопада розглянуть пропозицію Соціалістичної партії щодо легалізації статусу приблизно 300–400 тисяч іноземців, які працюють у країні без належних документів. Законопроєкт передбачає можливість отримати легальний статус для людей, працевлаштованих у Франції понад шість місяців, повідомляє Politico Europe.

Пропозиція соціалістів

Ініціативу вніс депутат-соціаліст Поль Крістофль. У тексті пропозиції згадується політика прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який обрав надання іноземцям правових можливостей оселитися та працювати замість спроб контролювати міграційні потоки.

Раніше цього року Іспанія почала надавати правовий статус приблизно пів мільйона мігрантів без документів. Для цього вони мали підтвердити проживання в країні щонайменше протягом п’яти місяців, працевлаштування або родинний зв’язок з Іспанією, а також відсутність судимості.

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Підтримка лівих і прогноз голосування

Очікується, що ініціативу підтримає кандидат у президенти від лівоцентристських сил Рафаель Глюксманн, який уже висловлювався на її підтримку в інтерв’ю. Законопроєкт, імовірно, об’єднає депутатів лівого спрямування, однак опір правоцентристських і ультраправих груп означає, що його можуть не ухвалити.

Представник кампанії Глюксманна заявив, що дискусія про міграцію має відрізнити його від правоцентристського суперника Едуара Філіппа. Філіпп вважає, що програми легалізації мають залежати від загальноєвропейської домовленості. За опитуванням Cluster17 на замовлення Politico, серед виборців Емманюеля Макрона на виборах 2022 року 29% планують підтримати Глюксманна, а 49% — Філіппа.

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