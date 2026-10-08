Франція готова захищати енергооб’єкти Саудівської Аравії — Anadolu Agency

Франція готова у суто оборонному форматі долучитися до захисту енергетичної інфраструктури Саудівської Аравії, зокрема об’єктів у Янбу та трубопроводу Схід—Захід. Про це заявили у французькому Міністерстві закордонних справ, повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка після атак

У французькому зовнішньополітичному відомстві запевнили Саудівську Аравію в повній солідарності на тлі атак. Там також рішуче засудили атаки, які в міністерстві назвали атаками єменських хуситів, та заявили, що вони мають припинитися.

Заява Парижа пролунала після того, як хусити в Ємені в понеділок попередили авіакомпанії, що повітряний простір Саудівської Аравії може стати театром воєнних дій. У середу Саудівська Аравія повідомила про трьох загиблих внаслідок атак на аеропорти, зокрема в столиці країни Ер-Ріяді.

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Безпека судноплавства

Французьке МЗС також заявило, що міжнародна спільнота має спільний інтерес у відновленні морського руху через Ормузьку протоку та суворому дотриманні міжнародного права.

Франція бере участь у морській безпековій операції Європейського Союзу Aspides у регіоні. Представник міністерства не уточнив, які саме французькі ресурси залучено до місії, але зазначив, що Париж підтримує її від запуску в лютому 2024 року та продовжить підтримку залежно від регіональної безпекової ситуації.

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