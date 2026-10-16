Франція й Німеччина не узгодили пакет щодо авто й Made in Europe — Politico Europe

У Брюсселі Франція та Німеччина не змогли узгодити спільну позицію щодо майбутніх правил Made in Europe для автомобільного сектору, гнучкіших вимог зі скорочення викидів CO₂ та заборони двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року. Як повідомляє Politico Europe, підписання проєкту домовленості очікували найближчим часом, однак переговори зупинилися ввечері 15 жовтня.

Речник уряду Німеччини заявив, що остаточної угоди ще не досягнуто. За даними видання, проти проєкту виступила Соціал-демократична партія Німеччини — молодший партнер у правлячій коаліції. У партії занепокоєні тим, що документ послаблює важливі екологічні цілі.

Обмін поступками

Проєкт передбачав, що Німеччина підтримає жорсткіші критерії Made in Europe для автомобільної галузі в межах Акта про промисловий акселератор. В обмін на це пакет містив пропозицію пом’якшити вимоги щодо двигунів внутрішнього згоряння, чого Берлін домагався тривалий час.

Наразі ціль ЄС передбачає скорочення викидів автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на 100% порівняно з рівнем 2021 року до 2035-го. Водночас компанії можуть отримати до 10% послаблення завдяки таким механізмам, як компенсації та інвестиції. Французько-німецький проєкт пропонував знизити базову ціль до 90% і надати ще до 10% послаблення за інвестиції в альтернативні види палива, що означало б сукупне скорочення на 80%.

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Суперечка щодо зеленої сталі

Документ також передбачав скасування вимоги щодо інвестицій у зелену сталь. За словами співрозмовника Politico Europe з галузевого лобі, це позбавляє сталеливарну промисловість важливого стимулу, оскільки автовиробники не матимуть тиску закуповувати таку сталь.

Окремо Франція та Німеччина пропонували розраховувати показник використання для гібридних автомобілів за лабораторними даними, а не за фактичними показниками експлуатації, як того вимагає Єврокомісія. Такий підхід міг би дозволити автовиробникам продавати більше плагін-гібридів, водночас виконуючи загальні цілі зі скорочення викидів.

У частині Made in Europe текст поширювався на 27 держав ЄС, а для Великої Британії передбачав можливість поширення цих правил за певних умов. Навіть у разі домовленості Парижа і Берліна пакет ще мають схвалити інші країни ЄС та Європейський парламент.

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