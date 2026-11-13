Франція мобілізувала 70 тисяч силовиків перед новою хвилею протестів — Le Figaro

Французька влада планує залучити близько 70 тисяч поліцейських і жандармів для охорони громадського порядку під час п’ятої загальнонаціональної хвилі протестів проти подорожчання життя, яка відбудеться в суботу, 14 листопада.

Міністерство внутрішніх справ очікує проведення десятків демонстрацій у різних регіонах країни. Наймасштабніші акції заплановані в Парижі.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронці готуються до проведення від 50 до 60 маршів по всій країні. Водночас остаточну чисельність залучених сил безпеки ще уточнюють залежно від кількості запланованих заходів та оцінки можливих ризиків.

За прогнозами поліції, лише в Парижі на вулиці можуть вийти від 30 до 60 тисяч людей. При цьому організатори протестів анонсують значно більшу кількість акцій, ніж передбачає попередня оцінка МВС.

Про це пише Le Figaro.

Нагадаємо, що 5 листопада у Франції сотні тисяч людей вийшли на демонстрації у 70 містах, протестуючи проти умов праці та стану системи освіти. За даними Interia, Міністерство внутрішніх справ Франції оцінило кількість учасників у 600 тисяч осіб, тоді як профспілкова конфедерація CGT заявила про 1,6 мільйона протестувальників.

5 листопада у Франції працівники розпочали загальнонаціональний страйк на заклик профспілок. Організатори очікують, що протести відбудуться у 260 містах і містечках.