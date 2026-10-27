Франція направила літак до Румунії після атак на судна в Чорному морі

Франція направила до Румунії морський патрульний літак Atlantique 2 після серії атак на вантажні судна в Чорному морі. Він стежитиме за ситуацією біля західного узбережжя моря та допомагатиме виявляти загрози для судноплавства й важливої інфраструктури. Місія триватиме до 6 листопада.

Франція тимчасово передислокувала морський патрульний літак Atlantique 2 на авіабазу в Румунії. Це зробили на прохання румунської сторони через погіршення безпекової ситуації в регіоні. За даними відомства, він виконуватиме розвідувальні та спостережні місії в західній частині Чорного моря. Операцію запланували на період із 18 жовтня до 6 листопада.

Головне завдання літака — виявляти небезпеки для суден і допомагати захищати важливу інфраструктуру в межах виключної економічної зони Румунії. Ідеться, зокрема, про об’єкти, від яких залежить безпека та робота морського регіону. Польоти координують із румунськими військово-морськими силами та службами, які відповідають за координацію морських рятувальних операцій. Така взаємодія має допомогти швидше помічати загрози й реагувати на небезпечні ситуації.

Біля берегів Румунії та Болгарії атакували вантажні судна

Рішення Франції ухвалили на тлі серії атак на комерційні судна поблизу Румунії та Болгарії. Обидві країни є членами НАТО. За останні тижні в регіоні пошкоджень зазнали щонайменше вісім вантажних суден, а десятки моряків загинули або зникли безвісти.

Атаки створюють додаткові ризики для цивільного судноплавства в західній частині Чорного моря. Судна, які перевозять товари через регіон, можуть опинитися під загрозою ударів, пожеж та інших небезпечних інцидентів.

Франція раніше вже засуджувала атаки на комерційні судна біля берегів Румунії та Болгарії. У заяві французького Міністерства закордонних справ від 15 жовтня йшлося про зростання небезпеки для цивільного судноплавства та загрози для безпеки країн ЄС і НАТО. Водночас відповідальність за конкретні інциденти слід оцінювати на підставі даних про кожну атаку окремо.

Румунія посилює морське патрулювання

Французький літак доповнить заходи, які вже вживають румунські військово-морські сили. За даними Міністерства оборони Румунії, країна збільшила кількість морських патрульних місій. Для цього використовують кораблі, вертольоти та безпілотні системи. Румунські служби також повідомляють судноводіїв про небезпеки в морі та рекомендують маршрути, які допомагають уникати ризикованих ділянок. Таку інформацію передають через офіційні навігаційні попередження.

Крім того, румунські військові співпрацюють із партнерами по НАТО та обмінюються інформацією про ситуацію в Чорному морі. Французька місія має посилити можливості спостереження й допомогти виявляти загрози для суден та критично важливих об’єктів.

НАТО посилює увагу до безпеки Чорного моря

Серія атак на комерційні судна змусила країни регіону активніше обговорювати захист морських шляхів. Румунія заявила про намір розвивати можливості спостереження за морем і посилювати захист від безпілотників та морських мін. НАТО також повідомляло про плани посилити присутність у Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою додаткових патрульних літаків, радарів і безпілотників.

Для Румунії безпечне судноплавство має особливе значення. Через Чорне море та дунайські порти проходять важливі торговельні маршрути, зокрема ті, якими Україна експортує свою продукцію. Французький Atlantique 2 має допомогти відстежувати ситуацію в регіоні до початку листопада. Подальші заходи залежатимуть від безпекової ситуації та рішень Румунії й союзників по НАТО. Про розгортання літака 27 жовтня повідомило Міністерство оборони Румунії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила чергову атаку на комерційне судно в Чорному морі біля узбережжя Румунії та поклала відповідальність за неї на Росію. Унаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv, яке, за попередніми даними, могло бути уражене безпілотником. На борту перебували 13 членів екіпажу, зокрема 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Профспілка моряків Хорватії домагається оголошення частини Чорного моря біля узбережжя Болгарії та Румунії зоною бойових дій. Причиною стала атака безпілотників на комерційне судно Wine Trader, внаслідок якої зникли безвісти кілька членів екіпажу, зокрема громадянин Хорватії.

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилитиприсутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками.

Болгаріяпідтвердила, що над Чорним морем розвідувальні місії виконує літак морського патрулювання Boeing P-8A Poseidon. Прем’єр-міністр Румен Радев заявив, що повітряне судно проводить розвідку для виявлення потенційних загроз після атак безпілотників на торговельні судна в регіоні.

Читай нас у