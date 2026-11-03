Франція обговорює з Талібаном повернення афганських мігрантів — Der Spiegel

У Франції влада проводить технічні переговори з органами влади радикального ісламістського руху «Талібан» щодо повернення до Афганістану певної кількості афганських мігрантів, які не мають дозволу на проживання. Про це міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс заявив у парламенті.

За даними Der Spiegel, Нюньєс назвав ці контакти технічними та зазначив, що інші країни також здійснюють такі повернення. Він згадав Німеччину, яка, як і Франція, офіційно не визнає уряд Талібану, але веде з ним переговори на високому рівні.

Контакти ЄС із Талібаном

У червні делегація Талібану прибула до Брюсселя для переговорів із представниками Європейського Союзу та 15 держав-членів щодо повернення відхилених шукачів притулку. Ці контакти викликали критику правозахисних організацій і лівих груп. ЄС також офіційно не визнає уряд Талібану.

У Німеччині федеральний уряд дозволив Талібану значною мірою перебрати контроль над дипломатичними представництвами Афганістану. Рушійною силою цього курсу є міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, заявленою метою якого є збільшення кількості депортацій.

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Плани США щодо депортацій через Пакистан

Того ж дня представник МЗС Талібану Абдул Кахар Балчі висловив занепокоєння ймовірними планами США депортувати афганських мігрантів через Пакистан. Він закликав Вашингтон враховувати права та законні вимоги людей, яких це може стосуватися.

Раніше The New York Times із посиланням на трьох американських урядовців повідомила про можливе видворення через Пакистан понад 150 афганців. Пряма депортація з США до Афганістану неможлива. За даними правозахисної групи AfghanEvac, це стосується зокрема людей, які до виведення американських військ у 2021 році допомагали армії США.

Попри оголошену Талібаном загальну амністію для колишніх працівників західних військових контингентів і урядів, звіти ООН фіксують випадки позасудових убивств, свавільного правосуддя та жорстокого поводження. Особливо погіршилося становище жінок і дівчат в Афганістані.

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