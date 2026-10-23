Франція обмежила нові протести після масових заворушень — The Japan Times

Влада Франції запровадила заборони й обмеження на нові акції протесту після заворушень 17 жовтня. Тоді на тлі масових демонстрацій проти зростання вартості життя сталися сутички, мародерство та вандалізм щодо громадських будівель. Про це повідомляє The Japan Times.

Президент Франції Емманюель Макрон після наради з міністрами та представниками розвідки заявив, що влада запровадить комендантські години й інші заходи безпеки. За його словами, обмеження також стосуватимуться протестів, які проводять групи, що, на думку влади, не мають легітимності. Макрон також заявив, що за найтяжчі прояви насильства відповідальні організовані ультраліві групи, які прагнуть повалити республіку.

Заборони у містах

У регіоні Буш-дю-Рон, до якого належить Марсель, префектура заборонила всі демонстрації в суботу, пославшись на міркування безпеки. У Марселі під час попередніх протестів сталися одні з найсерйозніших заворушень.

Влада також заборонила всі протести в Ліоні. Минулого вікенду там розграбували від 200 до 300 магазинів і підпалили туристичний офіс. Обмеження на акції у центральних районах оголосили також у Греноблі, Руані, Гаврі та Тулоні.

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Поліція Парижа дозволила провести суботню ходу на сході столиці від площі Бастилії, однак заборонила учасникам прямувати до центру міста. Активісти руху жовтих жилетів і профспілки, які організовують протести через вартість життя, заявили, що не погоджуються з таким рішенням.

Посилення безпеки та затримання

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в суботу залучить на 20% більше поліцейських, ніж під час попередніх демонстрацій. Через протести ярмарок сучасного мистецтва Art Basel Paris вирішив завершити роботу на два дні раніше, а Міністерство культури оголосило про закриття в суботу кількох паризьких музеїв, зокрема Лувру та музею Орсе.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен заявив, що з 2700 осіб, заарештованих під час та після протестів, 217 уже засудили й ув’язнили, а щодо ще 1000 триває судове переслідування. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню провів зустріч із представниками основних політичних партій, а наступного тижня планує зустрітися зі студентськими групами, профспілками та об’єднанням роботодавців.

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