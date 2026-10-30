Франція запровадила обмеження для ізраїльських оборонних компаній напередодні міжнародної військово-морської виставки Euronaval 2026, яка відкриється 3 листопада у Вільпенті поблизу Парижа. Ізраїльські учасники не зможуть повноцінно демонструвати наступальне озброєння, повідомляє Jerusalem Post.

Обмеження для експонентів

Французький уряд повідомив організаторів виставки про запровадження для неурядових ізраїльських учасників «чітко визначених і вкрай обмежувальних рамок». Euronaval називають найбільшою у світі виставкою військово-морської оборонної продукції.

Посадовці Міністерства оборони Ізраїлю охарактеризували заходи як частину системної політики, спрямованої на усунення ізраїльських оборонних технологій з міжнародної арени, яку, за їхніми словами, проводять під приводом політичних міркувань.

Elbit представить підводні безпілотники

Компанія Elbit Systems заявила, що вперше покаже на Euronaval свої можливості у сфері безпілотних підводних апаратів. Їх додали до портфеля компанії після придбання International Submarine Engineering Ltd., постачальника автономних підводних систем, який передав клієнтам у понад 20 країнах більш як 250 підводних апаратів.

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Нові рішення Elbit планує представити разом із сімейством безпілотних надводних суден Seagull та іншими розробками зі свого морського портфеля.

Попередні обмеження

У жовтні 2024 року ізраїльським компаніям спочатку заборонили участь у Euronaval, однак комерційний суд Парижа скасував це рішення. На виставці Eurosatory у червні Франція заборонила офіційне представництво уряду Ізраїлю та створення ізраїльського національного павільйону, дозволивши компаніям показувати лише системи протиповітряної оборони або захисту від балістичних ракет.

На Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже у червні 2025 року стенди Israel Aerospace Industries, Rafael і Elbit Systems перед відкриттям виставки відгородили чорними стінами. Перед наступним авіасалоном у Парижі 2027 року ізраїльським компаніям також повідомили, що їм не нададуть значних виставкових площ через обмежену доступність місця.

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