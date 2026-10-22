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Франція оголосила помаранчевий рівень небезпеки у 15 департаментах — Anadolu Agency

UA.NEWS 22 Жовтня 2026 23:43
Франція оголосила помаранчевий рівень небезпеки у 15 департаментах — Anadolu Agency

У Франції оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки у 15 департаментах західної та північної частин країни напередодні шторму Остін. За прогнозом, пориви вітру можуть сягати 140 кілометрів на годину.

Попередження для Атлантичного узбережжя

Французька метеорологічна служба Метео-Франс попередила, що потужний шторм насамперед зачепить Атлантичне узбережжя. Про оголошення попередження повідомляє Anadolu Agency.

Серед департаментів, для яких діє помаранчевий рівень небезпеки, названі Атлантична Луара, Нор, Па-де-Кале, Сомма, Івелін, Фіністер і Валь-д'Уаз. Джерело не наводить повного переліку всіх 15 департаментів.

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Вітер пошириться вглиб країни

Упродовж вихідних сильний вітер, як очікується, пошириться у внутрішні райони Франції. Він також може зачепити регіон Іль-де-Франс, до якого входить Париж.

Шторм Остін, за прогнозом, принесе сильні опади, передусім до Бретані та Нормандії.

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