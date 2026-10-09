Франція планує розпочати розробку винищувача NGF у 2029 році — AeroTime

Франція планує розпочати другу демонстраційну фазу програми New Generation Fighter (NGF) у 2027 році, а в 2029-му перейти до повноцінної розробки нового винищувача. Такий графік міститься в документах, що супроводжують проєкт оборонного бюджету країни на 2027 рік, повідомляє AeroTime.

Прототип у межах другої фази

Графік наведено в річному плані результативності оборонної місії в межах програми 146 «Оснащення збройних сил». Друга демонстраційна фаза, запланована на 2027 рік, передбачає політ прототипу NGF.

Перший демонстраційний етап стартував у грудні 2022 року після укладення контракту NGWS у межах спільної програми Франції, Німеччини та Іспанії. Раніше генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп’єр заявляв у Сенаті Франції, що перший політ демонстратора може відбутися у 2031 або 2032 році.

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Зростання фінансування FCAS

Міністерство збройних сил Франції має намір збільшити обсяг бюджетних зобов’язань для програми Future Combat Air System (FCAS), також відомої у Франції як SCAF, з 1,2 млрд євро у 2026 році до 2,74 млрд євро у 2027-му. Такі зобов’язання дають відомству можливість укладати контракти на роботи, оплата яких може тривати кілька років.

Фактичні бюджетні асигнування на FCAS планують підвищити на 23% — з 454,5 млн до 557,8 млн євро. У програмі 144 також передбачили фінансування досліджень технологій малопомітності та спільних бойових дій. Загальний оборонний бюджет Франції без урахування пенсій у 2027 році має сягнути 63,4 млрд євро, що на 6,5 млрд євро більше, ніж у 2026 році.

Національна програма Франції

Новий графік з’явився після припинення спільного франко-німецького проєкту NGF у червні 2026 року. Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен 8 жовтня повідомила оборонному комітету Національних зборів, що в липні 2026 року країна вирішила розпочати національні роботи за ключовими напрямами NGF, щоб зберегти початковий графік. Франція також планує використати напрацювання, отримані в межах багатонаціональної програми.

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