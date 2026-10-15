Франція почала розгортати військові засоби в Саудівській Аравії — The National

Франція почала розгортати військові засоби в Саудівській Аравії для виконання домовленості щодо захисту нафтових об’єктів королівства. Про це 15 жовтня заявив речник французького МЗС Паскаль Конфавре на тлі атак хуситів на територію Саудівської Аравії.

Конфавре не уточнив, які саме військові засоби Франція направляє до королівства. Раніше президент Еммануель Макрон заявляв, що Париж відправить військовослужбовців і системи оборони для захисту портового міста Янбу на узбережжі Червоного моря, важливого для транспортування енергоресурсів.

Допомога Великої Британії та Італії

Велика Британія надала літак-заправник RAF Voyager для підтримки саудівських операцій у Ємені та запропонувала обладнання протиповітряної оборони. Прем’єр-міністр Енді Бернем повідомив, що літак уже виконав 14 оперативних місій. Він також заявив, що Лондон розглядатиме наступні запити в разі їхнього надходження.

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Італія ще до початку регіональної війни у лютому передала Саудівській Аравії обладнання, зокрема радари та протиракетні батареї, повідомив міністр оборони Гвідо Крозетто. За його словами, Рим також запропонував технологічну допомогу для захисту від атак Ірану та хуситів. Минулого місяця італійський літак F-2000 був уражений на авіабазі Таїф у Саудівській Аравії, де італійські військові перебували в межах окремої місії. Ніхто з персоналу не постраждав.

Позиції Німеччини та Польщі

Німеччина не оголошувала про військову підтримку Саудівської Аравії. Канцлер Фрідріх Мерц висловив солідарність у розмові зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, однак конкретних рішень не повідомляли. Водночас парламент Німеччини продовжив участь країни в морській місії ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі, яке перебуває під загрозою атак хуситів.

Польща також не заявляла про надання військової допомоги королівству. Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман обговорив із польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем оборонну співпрацю та регіональну безпеку. Як повідомляє The National, невідомо, чи йшлося під час цієї розмови про можливу військову допомогу.

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