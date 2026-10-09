Франція пообіцяла направити до шкіл 3 тисячі вчителів на тлі протестів — Cyprus Mail

У Франції уряд пообіцяв негайно направити до шкіл близько 3 тисяч кваліфікованих учителів, які ще не розпочали роботу, щоб заповнити кадрові прогалини. Учнівські профспілки назвали це першим суттєвим результатом протестів, що тривають третій тиждень, повідомляє Cyprus Mail.

За даними Міністерства освіти Франції, у країні залишався закритим 141 навчальний заклад. Учнівські та вчительські профспілки закликали провести наступний загальнонаціональний страйк шкіл у вівторок.

Блокади в університетах Парижа

Протести поширилися і на університети. У п'ятницю поліція розблокувала університет Ассас у центрі Парижа, один із провідних французьких закладів юридичної освіти. Блокади також порушили роботу інженерної школи Mines Paris.

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Приватний Католицький інститут повідомив про перехід на дистанційне навчання через блокування кампусу. Частина студентів університетів долучилася до руху, висловлюючи невдоволення станом системи освіти та скороченням видатків на тлі бюджетних труднощів країни.

Дефіцит педагогів і бюджетні обмеження

Міністр освіти Едуар Жоффре заявив, що рішення набуває чинності негайно та коштуватиме кілька десятків мільйонів євро. За даними міністерства, у державних старших школах Франції не укомплектовано майже 10% навчальних годин.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в четвер у Парижі та інших містах на вулиці вийшли 71 500 людей. Більшість акцій були мирними, однак у деяких місцях фіксували насильство. У місті Пуатьє сталася пожежа в школі, також повідомлялося про випадки вандалізму та напади на працівників освіти.

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