Франція представила Rampart для захисту кораблів від роїв дронів — The National

У Франції представили систему протиповітряної оборони Rampart, яку розробила компанія Naval Group для захисту військових кораблів, а також цивільних і військових об’єктів від масованих атак безпілотників. Як повідомляє The National, система вже пройшла морські випробування в Середземному морі, зокрема під час навчань ВМС Франції з протидії дронам поблизу Тулона.

Колишній офіцер ВМС Франції Стефан Меньє, який бере участь у програмі, заявив, що Rampart призначена для створення захисного щита навколо корабля в умовах застосування дронів.

Ракети з дальністю до 6 км

Rampart використовує 68-міліметрові ракети з лазерним наведенням і підривачами наближення. Їхня заявлена дальність становить до 6 км. Пускова установка складається з чотирьох модулів по 20 боєприпасів і може нести до 80 ракет.

Установку можна споряджати різними видами озброєння, зокрема ракетами класу «земля — повітря» та «земля — поверхня», засобами хибних цілей або високоточними ракетами. За даними видання, досвідчений екіпаж може перезарядити один модуль на 20 боєприпасів приблизно за 10 хвилин. Маса системи становить близько чотирьох тонн, що дає змогу встановлювати її на відносно невеликі кораблі, зокрема корвети.

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Під час випробувань Rampart уразила повітряний дрон, а також застосовувала некеровані ракети по надводних цілях. Naval Group очікує виробити до 10 тисяч систем до 2028 року.

Застосування на суходолі

За словами Меньє, використання відносно недорогих керованих ракет може знизити вартість ураження цілей порівняно з дорогими ракетами-перехоплювачами. The National зазначає, що під час нещодавньої війни з Іраном західні сили використовували ракети Patriot вартістю понад 4 млн доларів проти дронів Shahed-136, ціна яких оцінювалася приблизно у 35 тис. доларів. Це приблизно відповідає вартості керованої 68-міліметрової ракети.

Rampart також можуть розгорнути на суходолі для захисту аеропортів, військових баз і цивільних районів. Окремий модуль системи розробили для безекіпажного надводного судна Sirenha. Крім того, Naval Group співпрацює з оборонною групою Edge з ОАЕ над випробуваннями ракети ППО SkyKnight: спочатку мають відбутися наземні тести, а морські заплановано на наступний рік. Заявлена дальність ураження повітряних цілей SkyKnight становить до 10 км.

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