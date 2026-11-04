Франція привітала поразку республіканців на виборах Конгресу США

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час виступу в Національній Асамблеї заявив, що переконлива перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США є «дуже доброю новиною для американської демократії».

Дипломат підкреслив, що результати виборів із рекордно високою явкою, поразку на яких уже визнав президент Дональд Трамп, є беззаперечними. На думку очільника МЗС Франції, голосування вкотре довело, що в демократичному суспільстві саме народ визначає свою історію, а не приватні інтереси чи алгоритми.

Джерело: Укрінформ.

Білий дім опублікував допис із Дональдом Трампом після поразки республіканців на проміжних виборах у США. На фотографії президента розмістили напис: «Нагадування: Трамп все ще ваш президент». Публікацію супроводили фразою, яку Трамп часто використовує у власних дописах.

Однопартійці Дональда Трампа поклали на нього відповідальність за втрату республіканцями більшості в Палаті представників і Сенаті після серії перемог демократів у ключових штатах.

У США президент Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном частково стала причиною масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. В інтерв’ю The Wall Street Journal він назвав близькосхідний конфлікт одним із чинників результату голосування та сказав, що зробив би це знову.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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