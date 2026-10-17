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Франція призупинила застосування світлошумових гранат на студентських протестах — The Hindu

Федір Криштовський 17 Жовтня 2026 06:18
Франція призупинила застосування світлошумових гранат на студентських протестах — The Hindu

У Франції уряд призупинив застосування світлошумових гранат під час забезпечення порядку на студентських протестах. Рішення ухвалили після інциденту в місті Ланс на півночі країни, де 15-річний підліток втратив руку під час сутички з поліцією.

Рішення МВС

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що наказав зупинити використання таких гранат. За його словами, існує висока ймовірність, що застосування світлошумової гранати спричинило травму підлітка 5 жовтня.

Як повідомляє The Hindu, інцидент посилив звинувачення протестувальників у жорстокості поліції.

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Протести тривають

Протести не вщухали: наступного дня після демонстрацій, що охопили країну, було закрито понад 500 шкіл. Профспілки, які представляють старшокласників, учителів та інших працівників, планували нові марші на 8 жовтня.

Учасники загальнонаціональних студентських протестів вимагали поліпшити умови навчання у школах.

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