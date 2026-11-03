Франція пропонує збільшити оборонний бюджет до €63,4 млрд у 2027 році — Breaking Defense

Франція пропонує збільшити оборонні видатки до €63,4 млрд у 2027 фінансовому році — на €6,5 млрд більше, ніж у 2026-му. Про це міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила на відкритті оборонної виставки Euronaval у Парижі, повідомляє Breaking Defense.

За її словами, проєкт бюджету подали до парламенту та Сенату у жовтні. Документ ще не ухвалили: його обговорюють у французькому парламенті, а голосування заплановане на листопад.

Морські дрони та боєприпаси

Вотрен заявила, що розвиток військово-морських спроможностей буде важливою частиною французького курсу на стратегічну автономію та здатність самостійно ухвалювати рішення і діяти.

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Франція фінансує програму морських безпілотників, яка має прискорити інтеграцію автономних систем із кораблями з екіпажами. Французьке оборонне закупівельне агентство DGA поділило майбутні закупівлі на три категорії: тактичні дрони для супроводу та захисту, апарати тривалої дії для розвідки й спостереження, а також спеціалізовані дрони, до яких частково належать дистанційно керовані морські боєприпаси. Загальний бюджет програми публічно не розкривають.

Протимінні системи

Влітку DGA також замовило дванадцять надводних і підводних безпілотних систем для французької програми майбутніх протимінних заходів SLAM-F. Вони мають посилити спроможності ВМС Франції у безекіпажній протимінній боротьбі, необхідній, за оцінкою агентства, для гарантування свободи судноплавства в нинішньому геополітичному контексті.

Окремо Вотрен заявила, що Париж надалі прагне надавати пріоритет закупівлям систем європейського походження. Вона згадала співпрацю зі Швецією у ракетній, авіаційній та військово-морській сферах, а також взаємодію з Бельгією і Нідерландами щодо нових кораблів для протимінної боротьби.

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