Франція розгорне 70 тисяч поліцейських перед протестами — Deutsche Welle

Франція розгорне 70 тисяч поліцейських по всій країні перед новими протестами, запланованими на суботу. Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс заявив, що влада посилює заходи безпеки через заклики до насильства та мародерства, які поширюються в інтернеті, повідомляє Deutsche Welle.

Посилені заходи безпеки

За словами Нюньєса, звичайні поліцейські підрозділи підсилять елітними частинами, кінною поліцією та важкою технікою. Для забезпечення порядку також планують використовувати гелікоптери, водомети, дрони й системи протидії дронам.

Міністр пообіцяв жорстко реагувати на дії учасників заворушень, мародерів та інших осіб, які вдаватимуться до насильства. Він назвав попередні заворушення неприйнятними та заявив, що влада робитиме все можливе, аби не допустити повторення насильства.

Обмеження в Парижі та інших містах

Напередодні протестів власники магазинів у Парижі закривали вікна щитами. Міська рада закликала жителів і підприємців прибрати предмети, які можуть використати для підпалів, як барикади або метальні предмети.

У визначених районах Парижа збережуть обмеження пересування. За даними місцевої поліції, на двох центральних площах міста вони діятимуть з 23:00 до 06:00.

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Поліція погодила лише одну протестну ходу в Парижі — її організовує профспілка CGT, а маршрут буде обмеженим. Водночас влада відхилила заявки найбільшої студентської профспілки Франції UNEF та руху «жовтих жилетів» на проведення окремих акцій. UNEF заявила, що все одно має намір провести протест, а прихильники «жовтих жилетів», як очікується, приєднаються до санкціонованої ходи.

У Марселі влада спершу заборонила всі протести, але згодом дозволила профспілкову демонстрацію. У Ліоні правоохоронці також мають намір не допустити протестувальників до центральної частини міста.

Причини протестів

Протестний рух почався з вимог студентів покращити умови навчання, збільшити кількість учителів та провести інші зміни в освітній системі. Згодом акції переросли у ширше висловлення невдоволення через вартість життя.

Минулої суботи протести переросли в заворушення в Парижі та інших великих містах. Влада заявляла, що радикальні активісти й групи молодих мародерів скористалися настроями протестувальників для провокування хаосу. За повідомленням Deutsche Welle, під час зіткнень групи людей у масках підпалювали автомобілі та будівлі, а тисячі магазинів були пограбовані.

Президент Еммануель Макрон зустрівся з представниками старшокласників, однак ті заявили, що не задоволені результатами розмови та очікують конкретних пропозицій на зустрічі з прем'єр-міністром у понеділок.

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