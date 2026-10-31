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Франція розгорнула 70 тисяч силовиків перед акціями протесту — France 24

Федір Криштовський 31 Жовтня 2026 06:12
Франція розгорнула 70 тисяч силовиків перед акціями протесту — France 24

Франція розгорнула 70 тисяч поліцейських і співробітників сил безпеки перед черговими акціями протесту жовтих жилетів, які мають відбутися на вихідних. За даними France 24, учасники руху планують повернутися на вулиці під гаслом Act III – Halloween.

Підготовка до акцій

Посилені заходи безпеки запроваджують після заворушень і мародерства, які відбувалися останніми тижнями. Країна готується до ще одного вікенду можливих заворушень, тоді як протестний рух триває.

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Тиск на уряд

Французький уряд, який відчуває нестачу коштів, стикається з наростанням претензій з боку суспільства. Влада має обмежений простір для маневру напередодні виборів і водночас намагається відновити порядок. Ситуацію для уряду також ускладнює обтяжливий борг, зазначає France 24.

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