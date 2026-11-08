Франція розробляє гіперзвукову ядерну ракету ASN4G для винищувачів Rafale
Франція розпочала новий етап модернізації своєї ядерної авіації. Основою оновленої системи стануть винищувачі Rafale F5 та перспективна крилата ракета ASN4G, яка має замінити нинішню ASMPA-R.
Розробкою ракети займається компанія MBDA на замовлення Генеральної дирекції з озброєнь Франції (DGA). Її прийняття на озброєння очікується приблизно у 2035 році.
Носіями ASN4G мають стати винищувачі Rafale Повітряно-космічних сил, а також палубні Rafale M ВМС Франції.
Модернізований Rafale F5 отримає нову радіолокаційну станцію RBE2-XG, вдосконалений комплекс радіоелектронної боротьби SPECTRA F5 та оновлені системи обміну даними. Також літак зможе взаємодіяти з перспективним малопомітним бойовим безпілотником, який допомагатиме долати сучасні системи протиповітряної оборони. Завершити сертифікацію винищувача планують близько 2033 року.
Головною особливістю ASN4G стане здатність розвивати гіперзвукову швидкість понад 5 Махів і маневрувати під час польоту. Це має значно ускладнити перехоплення ракети сучасними системами ППО. Водночас її точна дальність, маса та потужність ядерної бойової частини залишаються засекреченими.
Повітряно-космічні сили Франції розраховують отримати у 2027 році лише два нові винищувачі Rafale, одночасно виводячи з експлуатації додаткові Mirage 2000-5. Наявний парк бойових літаків уже використовується більш ніж на 15% вище за запланований рівень.
Франція розроблятиме винищувач нового покоління Avion de Combat du Futur (ACF) у межах національної програми після припинення спільного з Німеччиною та Іспанією проєкту Future Combat Air System (FCAS). Новий літак має виконувати звичайні бойові завдання з 2040 року, заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції Жером Белланже на слуханнях у комітеті з оборони Національних зборів у Парижі.
Французькі Повітряно-космічні сили під час навчань BASEX розгорнули три винищувачі Rafale в аеропорту По-Піренеї та два транспортні літаки CN235 в аеропорту Дінар.