Франція розробляє гіперзвукову ядерну ракету ASN4G для винищувачів Rafale

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Франція розпочала новий етап модернізації своєї ядерної авіації. Основою оновленої системи стануть винищувачі Rafale F5 та перспективна крилата ракета ASN4G, яка має замінити нинішню ASMPA-R.

Розробкою ракети займається компанія MBDA на замовлення Генеральної дирекції з озброєнь Франції (DGA). Її прийняття на озброєння очікується приблизно у 2035 році.

Носіями ASN4G мають стати винищувачі Rafale Повітряно-космічних сил, а також палубні Rafale M ВМС Франції.

Модернізований Rafale F5 отримає нову радіолокаційну станцію RBE2-XG, вдосконалений комплекс радіоелектронної боротьби SPECTRA F5 та оновлені системи обміну даними. Також літак зможе взаємодіяти з перспективним малопомітним бойовим безпілотником, який допомагатиме долати сучасні системи протиповітряної оборони. Завершити сертифікацію винищувача планують близько 2033 року.

Головною особливістю ASN4G стане здатність розвивати гіперзвукову швидкість понад 5 Махів і маневрувати під час польоту. Це має значно ускладнити перехоплення ракети сучасними системами ППО. Водночас її точна дальність, маса та потужність ядерної бойової частини залишаються засекреченими.

Повітряно-космічні сили Франції розраховують отримати у 2027 році лише два нові винищувачі Rafale, одночасно виводячи з експлуатації додаткові Mirage 2000-5. Наявний парк бойових літаків уже використовується більш ніж на 15% вище за запланований рівень.

Франція розроблятиме винищувач нового покоління Avion de Combat du Futur (ACF) у межах національної програми після припинення спільного з Німеччиною та Іспанією проєкту Future Combat Air System (FCAS). Новий літак має виконувати звичайні бойові завдання з 2040 року, заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції Жером Белланже на слуханнях у комітеті з оборони Національних зборів у Парижі.

Французькі Повітряно-космічні сили під час навчань BASEX розгорнули три винищувачі Rafale в аеропорту По-Піренеї та два транспортні літаки CN235 в аеропорту Дінар.

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