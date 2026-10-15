Франція самостійно розроблятиме наступника Rafale після закриття FCAS — Defense News

Франція розроблятиме винищувач нового покоління Avion de Combat du Futur (ACF) у межах національної програми після припинення спільного з Німеччиною та Іспанією проєкту Future Combat Air System (FCAS). Новий літак має виконувати звичайні бойові завдання з 2040 року, заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції Жером Белланже на слуханнях у комітеті з оборони Національних зборів у Парижі.

Національна програма ACF

Як повідомляє Defense News, Франція допускає співпрацю з іншими країнами, однак вона не буде визначальною для створення літака. Франція та Німеччина погодилися закрити FCAS у червні після багаторічних суперечок щодо технічних вимог і промислового контролю між Dassault Aviation та Airbus.

Белланже зазначив, що напрацювання в межах FCAS не буде втрачено. Йдеться, зокрема, про технології літака, безпілотників, малопомітності, зв’язку та бойової хмари. Франція водночас має продовжити роботу з Німеччиною та іншими державами над бойовою хмарою, оскільки взаємосумісність європейських пілотованих платформ є важливою.

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Графік для ядерного стримування

За словами Белланже, наступник Rafale повинен бути здатним нести гіперзвукову ядерну крилату ракету ASN4G у 2050 році. Саме тому літак має почати виконувати звичайні місії у 2040 році. Він також повідомив, що до 2035 року Франція планує отримати стандарт Rafale F5 з першими компонентами майбутнього літака, зокрема рішеннями для двигуна, сенсорів і ракети Stratus RS для придушення ворожої протиповітряної оборони.

Гендиректор Dassault Aviation Ерік Трапп’є раніше заявляв, що компанія разом із виробником двигунів Safran та компанією оборонної електроніки Thales має всі необхідні компетенції для створення винищувача нового покоління. За його оцінкою, розробка може коштувати менш як 50 млрд євро.

Безпілотні системи

Повітряно-космічні сили Франції також очікують улітку 2027 року перші далекобійні одноразові боєприпаси — дрони Deluge від MBDA. Вони мають стати основою першої ескадрильї бомбардувальних і розвідувальних безпілотників. Військові паралельно експериментують із дронами-перехоплювачами та планують сформувати окрему ескадрилью для таких систем.

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