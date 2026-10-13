Франція та Німеччина можуть укласти автоугоду за кілька годин або днів — Politico Europe

У Парижі єврокомісар Стефан Сежурне заявив, що домовленість між Францією та Німеччиною про посилення захисних положень Акта промислового прискорення в обмін на пом’якшення правил щодо двигунів внутрішнього згоряння може бути завершена протягом кількох годин або днів. Про це повідомляє Politico Europe.

Компроміс щодо промислової політики

Сежурне виступив на саміті Politico з питань конкурентоспроможності 13 жовтня в Парижі. За його словами, угода має допомогти подолати глухий кут навколо Акта промислового прискорення, зокрема в Європейському парламенті. Напередодні президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що масштабна домовленість із Німеччиною є неминучою.

Французький єврокомісар повідомив, що готовий підтримати більшу гнучкість у питаннях заборони двигунів внутрішнього згоряння та норм викидів, якщо це допоможе розблокувати переговори щодо акта. Водночас він наголосив, що цілі декарбонізації не мають бути повністю скасовані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка в Європарламенті

За даними видання, частина депутатів правоцентристської Європейської народної партії, переважно з німецької делегації, домагається відхилення або суттєвого послаблення пропозиції. Дискусія точиться навколо двох підходів до преференцій на європейському ринку: за першим торговельні партнери повинні заздалегідь відповідати встановленим критеріям, за другим ЄС виключатиме тих, хто не виконує вимог взаємності чи інших умов.

Сежурне назвав цю суперечку другорядною та заявив, що головним є принцип взаємності у відносинах ЄС із партнерами. Він також зазначив, що європейські державні кошти мають насамперед використовуватися для державних закупівель, а розширювати сферу вимог Made in Europe без обмежень неможливо, якщо метою є виробництво в Європі.

Читай нас у