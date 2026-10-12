Франція терміново розгортає 3 тисячі вчителів-замінників у школах — France 24

У Франції влада терміново розгортає близько 3 тисяч вчителів-замінників у школах із найбільшою потребою в педагогах. Цей крок відбувається після понад двох тижнів загальнонаціональних учнівських протестів, які в окремих випадках супроводжувалися насильством.

Вимоги учнів

Учнівські об’єднання розглядають рішення як значну поступку з боку французького уряду. Водночас серед головних вимог протестувальників залишаються ремонт занедбаних шкільних будівель і підвищення зарплат учителям, які є одними з найнижчих у єврозоні.

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Як повідомляє France 24, незрозуміло, звідки саме візьмуть необхідних учителів і чи зможе цей захід запобігти новим протестам. Додатковою темою дискусії стало можливе надмірне застосування сили поліцією під час демонстрацій.

Фінансові обмеження

Ремонт шкіл і підвищення оплати праці потребуватимуть додаткових коштів, які уряд, за даними телеканалу, неохоче витрачає. Державний борг Франції становить 120% від обсягу її економіки, а бюджетний дефіцит — 5,4%. Інвестори занепокоєні станом французьких фінансів, через що запозичення на міжнародних ринках стають для країни дорожчими.

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