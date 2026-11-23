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Постійний представник Франції при ООН Жером Бонафон під час засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, 23 листопада, заявив, що можливість деескалації російсько-української війни є реальною, хоча й крихкою, та закликав москву обрати між подальшою ескалацією і кроками зі зміцнення довіри для запуску мирного діалогу.

За його словами, Франція разом із партнерами готова до серйозних переговорів із рф за участю України та США, а українську пропозицію поширити досвід операції в Олешках ще на 15 ділянок дипломат назвав шансом, яким має скористатися російська сторона.

Бонафон закликав запровадити подвійний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі та атаки на судноплавство в Чорному морі для захисту цивільного населення, відновлення свободи навігації й гарантування глобальної продовольчої безпеки. Він повідомив, що від початку року в Чорному морі загинули 40 моряків різних національностей та щонайменше 300 цивільних суден зазнали атак, а неекспортовані в липні — жовтні чорноморські обсяги зерна могли б прогодувати 123 мільйони людей, які страждають від гострої нестачі їжі, зокрема в Судані, Південному Судані, Сомалі та Ємені.

Очільник французького представництва висловив солідарність з Україною на тлі цілеспрямованих ударів рф по критичній і передусім енергетичній інфраструктурі, зазначивши, що кремль прагне спричинити гуманітарну катастрофу цієї зими, щоб змусити українців підкоритися.

Джерело: Укрінформ.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичсв ООН закликав Росію негайно припинити атаки на енергетичну, продовольчу інфраструктуру України та цивільне судноплавство у Чорному морі.

Латвія ініціювала позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.

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