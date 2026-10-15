Франція відхиляє кожну третю заявку російських дипломатів

Франція відхиляє приблизно кожну третю заявку Росії на дипломатичну акредитацію. Після початку повномасштабної війни проти України французькі спецслужби посилили перевірки, щоб не допустити проникнення російських розвідників під прикриттям дипломатів.

Франція посилила контроль за росіянами, які хочуть працювати в російському посольстві, консульствах або міжнародних організаціях на французькій території. За даними Franceinfo, Париж у середньому відхиляє третину заявок на дипломатичну акредитацію, що надходять із Москви.

Йдеться про десятки відмов. Французька влада намагається не допустити, щоб російські спецслужби відновили свою розвідувальну мережу в країні після висилки частини російських дипломатів. «Йдеться про кілька десятків відхилених заявок. Гадаю, такого не було від завершення холодної війни», — розповів Franceinfo французький дипломат, який погодився говорити лише на умовах анонімності.

Як Франція перевіряє російських дипломатів

Заявки іноземців, які планують працювати в посольствах, консульствах або міжнародних організаціях у Франції, перевіряє Генеральне управління внутрішньої безпеки — DGSI. Фахівці служби вивчають біографії кандидатів, їхню попередню діяльність і можливі зв’язки. Окрему увагу приділяють незрозумілим періодам у біографії та обставинам, які можуть викликати підозри.

Перевірка може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Якщо французькі служби бачать потенційні ризики для безпеки, кандидат може не отримати дозволу на роботу. При цьому Париж не зобов’язаний пояснювати російській стороні причини кожної відмови. За словами співрозмовника Franceinfo, рішення можуть ухвалювати через підозри, пов’язані як із самим кандидатом, так і з його оточенням.

«Щоб убезпечитися від можливого проникнення шпигунів, ми не ризикуємо, а просто блокуємо заявки», — зазначив співрозмовник видання. Такий підхід має зменшити ризик того, що люди, які працюють під дипломатичним прикриттям, використовуватимуть свою посаду для розвідувальної діяльності.

Перевіряють не лише дипломатів

Під посилений контроль потрапляють не тільки ті, хто офіційно працюватиме дипломатами. Росія також подає заявки на акредитацію членів сімей співробітників і допоміжного персоналу — зокрема водіїв та кухарів. Колишній співробітник французької зовнішньої розвідки Олів’є Мас пояснив, що справжня роль людини не завжди відповідає її офіційній посаді.

За його словами, представник російської військової розвідки може формально працювати у сфері культури або економіки. Водночас така посада може давати йому можливість встановлювати контакти та збирати інформацію. Саме тому французькі служби оцінюють не лише назву посади, а й попередню діяльність людини та її можливі зв’язки. Мета перевірок — виявити потенційні ризики ще до того, як кандидат отримає дозвіл на роботу у Франції.

У центрі уваги — представництво Росії при ЮНЕСКО

Окрему увагу французька влада приділяє російському представництву при ЮНЕСКО. Штаб-квартира цієї міжнародної організації розташована в Парижі. У розслідуванні Franceinfo згадується російська дипломатична співробітниця, яку колеги називали «Poutine Girl». За словами колишньої працівниці ЮНЕСКО, ця жінка викликала підозри через діяльність, яка, на думку колег, виходила за межі її офіційних обов’язків.

Водночас журналісти не називають її імені та не повідомляють про офіційно встановлену належність цієї співробітниці до російських спецслужб. Тому ці підозри не можна вважати підтвердженим фактом шпигунства.

Цей приклад у матеріалі показує, чому французькі служби приділяють особливу увагу людям, які працюють у міжнародних організаціях. Дипломатичний статус і доступ до міжнародного середовища можуть створювати можливості для діяльності, не пов’язаної з офіційними обов’язками.

Росія скаржиться на затримки та відмови

Обмеження з боку Франції викликали невдоволення російської сторони. У квітні 2025 року на засіданні Виконавчої ради ЮНЕСКО представник Росії заявив, що деякі члени делегації місяцями, а іноді й роками чекають на візи. Іншим, за його словами, відмовляють у в’їзді для участі в заходах організації.

Ці заяви пролунали під час обговорення роботи російського представництва та умов участі його співробітників у заходах ЮНЕСКО. Журналісти Franceinfo звернулися по коментар до посольства Росії у Франції, однак там не стали відповідати на запит.

Париж змушений зважати на дипломатичну взаємність

Попри посилення перевірок, Франція не може повністю ігнорувати наслідки своїх рішень для дипломатичних відносин із Росією. За словами співрозмовників Franceinfo, Москва може відповісти аналогічними обмеженнями щодо французьких дипломатів. Це ускладнило б роботу французького посольства в Росії та могло б вплинути на виконання його повсякденних завдань.

Тому Париж продовжує погоджувати частину російських призначень. Французькій владі доводиться шукати баланс між захистом національної безпеки та необхідністю підтримувати роботу дипломатичних установ обох країн. Отже, Франція посилила перевірки російських дипломатичних заявок, але не припинила їх погоджувати повністю. За даними Franceinfo, головне завдання Парижа — знизити ризик шпигунства, водночас не створюючи додаткових перешкод для роботи власних дипломатів у Росії. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Franceinfo.

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