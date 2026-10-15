Франція відпрацювала польоти Rafale з цивільного аеропорту — AeroTime

Французькі Повітряно-космічні сили під час навчань BASEX розгорнули три винищувачі Rafale в аеропорту По-Піренеї та два транспортні літаки CN235 в аеропорту Дінар. Навчання тривали у Франції з 23 вересня до 2 жовтня 2026 року, повідомляє AeroTime.

Польоти з цивільної інфраструктури

Розгортання провели в межах FRA-ACE — французької адаптації концепції НАТО Agile Combat Employment. Вона передбачає застосування авіації з розосереджених майданчиків за мінімальної логістичної підтримки та з використанням наявної місцевої інфраструктури.

До По прибули Rafale 30-го винищувального крила з авіабази Мон-де-Марсан разом із приблизно 25 військовослужбовцями, серед яких були пілоти, механіки та підрозділ охорони. Склад групи навмисно обмежили, щоб перевірити роботу FRA-ACE в умовах скорочених ресурсів. Екіпажі виконували тренувальні вильоти, а мобільна структура підтримки SAMD забезпечувала планування та підготовку місій на місці.

Військові перевіряли швидкість передислокації бойових літаків із постійної бази та їхню спроможність підтримувати польоти з тимчасового аеродрому.

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Тренування в Дінарі

До аеропорту Дінар прибули два CN235 64-го транспортного крила з Евре та близько 30 військовослужбовців. Підрозділ звів логістичне забезпечення до мінімуму й, зокрема, використовував можливості аеропорту для заправлення літаків.

Екіпажі CN235 також виконували тренувальні польоти, вправи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і спільне навчання з аеродромними пожежно-рятувальними службами. Повітряно-космічні сили Франції заявили, що координували обидва розгортання з адміністраціями та операторами аеропортів, аби не перешкоджати звичній роботі аеропортів і комерційній діяльності.

Попередні розгортання

Це другий поспіль рік, коли французькі військові проводять такі розгортання в цивільних аеропортах країни. У вересні 2025 року три Mirage 2000D діяли з аеропорту Мец-Нансі-Лотарингія. Навесні 2026 року два A400M розмістили в Шатору, а два Mirage 2000-5 — в аеропорту Доль-Юра.

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