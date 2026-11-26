Франція дозволила танкеру DF Peak, пов’язаному з російським тіньовим флотом, залишити острів Реюньйон після майже шести тижнів затримання. Власник судна сплатив близько $1 млн за те, що танкер не мав підтвердженої реєстрації під прапором жодної держави. Про звільнення судна стало відомо 26 листопада.

Танкер DF Peak вирушив із Карибського басейну у вересні 2026 року та прямував на схід. Після проходження мису Доброї Надії його перехопили французькі військово-морські сили в Індійському океані. Судно перебувало приблизно за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон, який розташований на схід від Мадагаскару. Операція відбулася 12 жовтня. Французькі військові піднялися на борт танкера, щоб перевірити його документи та встановити, під прапором якої держави він ходить.

У документах судна був зазначений прапор Беніну. Однак під час перевірки через міжнародну базу даних Equasis французька сторона не змогла підтвердити реєстрацію. За результатами перевірки з’ясувалося, що DF Peak не має чинної державної реєстрації. Після перехоплення танкер під військовим супроводом доправили до Реюньйону. 14 жовтня судно офіційно затримали. Капітана — громадянина Китаю — взяли під варту через те, що він не надав документів, які підтверджували б державну належність танкера. Решта екіпажу залишилася на борту.

Власник заплатив близько мільйона доларів

24 листопада суд у французькому місті Сен-Дені розглянув справу компанії-власника танкера. Її визнали винною в тому, що вона не забезпечила підтвердження державної належності судна. Справу розглянули за процедурою визнання вини. За інформацією видання The Maritime Executive, власнику призначили фінансове стягнення приблизно в $1 млн. Кошти вже перерахували на рахунок французького агентства, яке управляє арештованими та конфіскованими активами.

Водночас прокуратура Сен-Дені у своєму офіційному повідомленні не назвала конкретної суми покарання. Видання Baird Maritime з посиланням на місцеву газету Le Quotidien de La Réunion повідомило про штраф у €1 млн, що становить приблизно $1,1 млн. Крім сплати штрафу, власник зобов’язався якнайшвидше оформити для танкера нову реєстрацію під прапором іншої держави.

Після рішення суду адміністративне затримання судна скасували. Однак французькі морські служби мали контролювати його рух до виходу з вод, які перебувають під суверенітетом і юрисдикцією Франції. За даними Baird Maritime, у ніч проти 25 листопада танкер залишив Реюньйон. Вранці того ж дня він уже перебував поблизу Маврикія.

Як танкер пов’язаний із російською нафтою

DF Peak побудували у 2006 році. До 2022 року його експлуатувала російська державна судноплавна компанія «Совкомфлот». Пізніше танкер перейшов до флоту компанії Sun Ship, зареєстрованої в Дубаї та пов’язаної із «Совкомфлотом». Нині судно належить структурам із Гонконгу.

За даними українського порталу War&Sanctions, танкер використовували для перевезення російської сирої нафти після запровадження нафтового ембарго країнами Великої сімки та Європейського Союзу. Судно також фігурує серед танкерів, які перевозили російські енергоносії в обхід міжнародних обмежень. У лютому 2024 року США запровадили санкції проти DF Peak через його участь у торгівлі російською нафтою. Згодом до обмежень долучилися й інші країни:

Європейський Союз — у червні 2024 року;

Швейцарія — у жовтні 2024 року;

Канада — у червні 2025 року;

Велика Британія — у липні 2025 року;

Україна — у грудні 2025 року;

Японія — у жовтні 2026 року.

Водночас зміна прапора не допоможе танкеру уникнути санкцій Євросоюзу. За інформацією Baird Maritime, судно внесене до європейського санкційного списку під попередньою назвою Kaliningrad та міжнародним ідентифікаційним номером IMO 9341067. Обмеження передбачають заборону заходити до портів ЄС. Також вони стосуються фрахтування та страхування судна. Тож навіть після сплати штрафу у Франції танкер і надалі залишається під міжнародними санкціями. Про це повідомляє The Maritime Executive.

Сили військово-морської операції Євросоюзу EUNAVFOR MED IRINI оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Перевірка показала, що судно йшло під фальшивим прапором.

Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання Ради Безпеки ООН закликав запроваджувати, зберігати та посилювати цільові санкції проти російського тіньового флоту. Обмеження мають стосуватися осіб, компаній і суден, причетних до обходу санкцій щодо російської нафти та вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Читай нас у