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20 листопада Франція закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із серією російських ударів по Україні, зокрема по Києву. У Парижі вимагають винести наслідки російських атак на обговорення Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Франція заявила про скликання Ради Безпеки ООН унаслідок російських ударів по центру Києва ввечері, 19 листопада, коли були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів у Києві.

"Це злочини. Франція рішуче їх засуджує. Я вимагаю скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія буде змушена там звітувати. Висловлюю повну солідарність з українським народом, а також із нашими австрійськими та нідерландськими друзями, – написав Барро.

Про це написав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в Х.

Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ зросла до семи.

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