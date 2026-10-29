Франція виступила проти кандидатури Орбана на посаду Генсека ООН

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро категорично відкинув можливість висунення колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

Очільник французького зовнішньополітичного відомства наголосив, що посада керівника ООН не має ставати «втішним призом» для політиків, які зазнали поразки на виборах у власній країні. Барро підкреслив, що від майбутнього очільника організації очікують здійснення реформ задля її зміцнення, а Париж не допустить паралічу ООН через намагання окремих держав спиратися на деструктивні сили.

Джерело: МЗС Франції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунути колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. «Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС», — написав Сибіга в соцмережі X.

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