Франція вивчає продовження служби Шарля де Голля після 2038 року — Defense News

Франція вивчає можливість продовжити експлуатацію атомного авіаносця «Шарль де Голль» після 2038 року, коли його планують замінити новим кораблем France Libre. Про це начальник штабу ВМС Франції адмірал Крістоф Клюзель заявив на слуханнях у Комітеті з питань оборони Національних зборів у Парижі, повідомляє Defense News.

Можливість подовження служби авіаносця оцінять під час майбутнього великого ремонту. Дослідження охоплять стан бортових систем і ядерної енергетичної установки, зокрема ступінь зношення активних зон реакторів та можливість довше зберігати паливо на борту. Результати мають бути готові на початку 2029 року й визначать подальшу долю корабля.

Перехід до нового авіаносця

За чинним планом France Libre має увійти до складу флоту у 2038 році. У 2036–2038 роках він та «Шарль де Голль» одночасно перебуватимуть на службі, що має забезпечити безперервну передачу досвіду між двома екіпажами авіаносців. Це стане першим випадком із кінця 1990-х років, коли Франція матиме два авіаносці у складі ВМС.

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Клюзель зазначив, що два кораблі дозволили б підтримувати постійну готовність із бази в Тулоні, однак рішення про потребу в другому авіаносці має політичний характер. За його словами, для постійної присутності авіаносця в морі Франції знадобилися б три такі кораблі. Орієнтовний бюджет будівництва France Libre становить 10 млрд євро.

Катапульти американського виробництва

Новий авіаносець завдовжки 310 метрів і водотоннажністю близько 80 тис. тонн планують оснастити електромагнітними катапультами американського виробництва. Клюзель сказав, що Франція не відмовляється від цього плану, попри розпорядження президента США Дональда Трампа повернути американський флот до парових катапульт.

Адмірал назвав електромагнітні системи надійними, пославшись на майже 40 тис. запусків літаків у ВМС США та доступність на рівні приблизно 98%. Франція також планує придбати значний запас запчастин на початку програми, щоб мати можливість самостійно виконувати ремонт.

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