Франція закликала платформи видаляти підозрілі оголошення — Politico Europe

Французький уряд викликав представників великих онлайн-платформ на зустріч щодо оголошень про товари, які могли бути викрадені під час мародерства у Франції минулими вихідними. Влада хоче, аби платформи оперативно видаляли такі пропозиції та співпрацювали з правоохоронцями для встановлення продавців, повідомляє Politico.

Зустріч із платформами

Міністерка цифрових справ Анн Ле Енанф заявила, що від платформ очікують негайного видалення відповідних оголошень. За її словами, вони також мають тісно взаємодіяти з державними органами, щоб осіб, які перепродують потенційно викрадені речі, можна було ідентифікувати та притягнути до відповідальності.

На зустріч, призначену на 19:00, запросили представників Vinted, Amazon, eBay, Meta, TikTok і французької платформи Leboncoin. Міністр малого бізнесу Серж Папен повідомив, що посадовці працюють над координацією слідчих та онлайн-платформ для виявлення авторів підозрілих оголошень. За словами урядового джерела, з яким спілкувалося видання, для цього планують запровадити спеціальний протокол.

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Реакція Vinted і позиція Єврокомісії

Представник Vinted France заявив, що продаж викрадених товарів або заклики до їх придбання суворо заборонені правилами сервісу. Компанія повідомила, що після подій минулих вихідних почала виявляти й видаляти оголошення, які можуть стосуватися викрадених речей, а також посилила моніторинг підозрілих пропозицій.

Речник Єврокомісії Тома Реньє зазначив, що продаж награбованих товарів через онлайн-маркетплейси є новим виміром проблеми, який Комісія готова розглядати разом із французькою владою. Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити часткову комендантську годину ввечері 19 жовтня, щоб запобігти новим заворушенням і мародерству. Папен також анонсував спеціальний фонд підтримки для приблизно 3 тисяч місцевих підприємств, які постраждали внаслідок заворушень.

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