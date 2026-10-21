Франція залучить військових до охорони порядку під час протестів — Cyprus Mail

У Франції військових залучать до охорони громадського порядку разом із поліцією під час протестів, запланованих на суботу. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що розгортання сил буде масштабним після заворушень і мародерства, які 17 жовтня охопили Париж, Марсель, Ліон та інші міста.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що військові діятимуть разом із поліцією. Уряд також пообіцяв переглянути тактику реагування після критики через недостатній захист центрів міст під час безладів, повідомляє Cyprus Mail.

Влада визнала помилки

Лекорню визнав недоліки в реакції держави на події минулих вихідних. За його словами, сталися прорахунки в роботі розвідки, розгортання поліції було надто статичним, а заплановані відпустки правоохоронців не скасували. Нуньєс перепросив за допущені помилки та заявив, що бере на себе частку відповідальності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відносний спокій у країні настав після запровадження локальних комендантських годин у районах, де сталися безлади. Деякі обмеження стосувалися дітей і підлітків до 18 років; за даними поліції, їх продовжили до ночі вівторка.

Розслідування та нові акції

Парламент створює комісію для встановлення причин заворушень. Влада також залучила 200 слідчих для встановлення осіб, причетних до вуличного насильства. У вівторок поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі історичної ратуші в Ліможі. За даними посадовців, він перебував у списку осіб під наглядом служб безпеки та належав до ультралівого угруповання.

Основна студентська профспілка Франції UNEF закликала провести нові протести в суботу, заявивши про намір продовжувати тиск на уряд Емманюеля Макрона через стан і недостатнє фінансування системи освіти. Окремо до протестних дій через зростання цін на пальне закликали групи, що називають себе «жовтими жилетами».

Читай нас у