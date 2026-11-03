Франція запускає пакт з промисловістю для розвитку морських дронів — Defense News

Франція започаткувала новий «пакт» з оборонною промисловістю, покликаний сформувати національну екосистему виробників безпілотних систем, здатних оперативно розробляти техніку для потреб ВМС. Про ініціативу 3 листопада на виставці Euronaval поблизу Парижа оголосила міністерка збройних сил Катрін Вотрен, повідомляє Defense News.

Безпілотники для морських завдань

За даними французького оборонного відомства, новий механізм має поєднати потреби збройних сил із можливостями промисловості. Безекіпажні платформи планують залучати, зокрема, до розмінування моря, збору гідрографічних та океанографічних даних, а також дослідження морського дна на великих глибинах.

Серед оголошених на Euronaval кроків — закупівля другого дистанційно керованого підводного апарата ROV Deep Sea компанії LD Travocean. Апарат масою 3 600 кг здатний занурюватися на глибину до 6 000 метрів. Перший такий дрон, замовлений у 2024 році, завершив кваліфікаційні випробування на розрахунковій глибині минулого тижня.

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Нові підводні апарати та ракети для фрегатів

Франція також планує придбати вісім протимінних роботів A18 виробництва Exail. Це багатосенсорні підводні дрони, призначені для виявлення та характеристики морських мін перед їх подальшим знешкодженням.

ВМС Франції мають отримати й другий бойовий безекіпажний підводний апарат від Naval Group. За словами представника міністерства, він буде дещо довшим за перший випробувальний зразок: понад 10 метрів завдовжки та масою більш як 10 000 кг. Апарат розрахований на перебування під водою протягом кількох тижнів.

Крім того, представники оборонного сектору уклали угоду з Naval Group і MBDA щодо збільшення боєкомплекту зенітних ракет Aster на французьких фрегатах типу FDI. Наявні кораблі переобладнають для запуску 32 ракет замість 16, а нові фрегати будуватимуть із пусковими установками на 32 комірки.

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