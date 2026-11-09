Францію на переговорах в Абу-Дабі представлятиме радник Макрона – Le Monde

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Керівник дипломатичної служби Єлисейського палацу Еммануель Бонн представлятиме Францію в Абу-Дабі, де 10-11 листопада заплановані переговори між Україною та Росією за посередництва США.

За даними Le Monde, країни E3 — Франція, Німеччина та Велика Британія — відрядять радників із питань національної безпеки, зокрема Велику Британію представлятиме Джонатан Пауелл. Єврокомісію на зустрічі представлятиме керівник кабінету Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Європейську раду — радниця Антоніу Кошти із зовнішньої політики Анна-Марія Бура.

За словами глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, європейці будуть належно представлені для долучення до обговорень.

Джерело — Le Monde.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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