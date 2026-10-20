Француз став героєм аніме після того, як захищав магазин відеоігор від мародерів

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У Ніцці власник магазину відеоігор Micromania на ім’я П’єр став справжньою зіркою мережі після того, як спробував захистити свою крамницю від мародерів. Інцидент стався 17 жовтня під час масових протестів у Франції. Вчинок чоловіка привернув увагу користувачів соцмереж, а згодом він навіть став персонажем аніме та численних мемів.

Відважний вчинок власника Micromania потрапив на відео. На кадрах видно, як П’єр стає перед входом до магазину та намагається не пустити всередину протестувальників, які могли зайнятися мародерством.

Зрештою один із чоловіків штовхнув власника магазину в спину, через що той упав. Однак цей момент не залишився непоміченим і згодом став одним із найвідоміших епізодів відео.

Пізніше П’єр визнав, що його дії могли мати неприємні наслідки. Водночас чоловік зізнався, що досі не може повністю переосмислити пережите.

«Думаю, мені взагалі не варто було цього робити. Це була дурість. Але тоді я вчинив саме так», — сказав він.

Особливу увагу користувачів привернув кадр, на якому П’єр стоїть біля дверей магазину із зображенням персонажа однієї з відеоігор. Саме цей момент надихнув інтернет-користувачів на створення численних робіт, у яких француз постає в образі героя, що захищає свою крамницю.

Після поширення відео в мережі люди почали масово висловлювати П’єру підтримку. Французькі геймери та користувачі Reddit також долучилися до збору коштів, щоб допомогти чоловікові відновити магазин.

Крім того, деякі прихильники створили криптотокен — цифровий актив, кошти від якого планують спрямувати на придбання нових дисків і фігурок для крамниці, а також на ремонт приміщення.

Інші користувачі вирішили підтримати П’єра за допомогою творчості. У мережі з’явилися анімації та зображення, на яких він постає в образі супергероя, а разом із ним магазин від мародерів захищають інші відомі вірусні персонажі.

Історія П’єра надихнула авторів навіть на створення повноцінних аніме. Ці роботи привернули увагу глядачів, які вже чекають на продовження історії французького власника магазину, що став несподіваним героєм інтернету.

Про це пише Ici.fr.

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