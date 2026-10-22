Французьке МЗС відповіло ICE статистикою смертей від зброї у США — The Independent

Міністерство закордонних справ Франції відповіло Службі імміграційного та митного контролю США (ICE) на допис про протести у Франції, оприлюднивши статистику смертей від вогнепальної зброї у Сполучених Штатах. Про це повідомляє The Independent.

ICE поширила відео, на якому люди в масках стоять біля великої пожежі під час нещодавніх демонстрацій у Франції. У дописі служба заявила, що щодня бореться, аби американські вулиці не виглядали так само.

Сторінка French Response, якою, за даними видання, керує французьке зовнішньополітичне відомство, поширила цей запис. У відповідь вона опублікувала дані про смертність від вогнепальної зброї у США та заявила, що Франція щодня бореться, аби її статистика не була схожою на американську.

Статистика смертей від зброї

French Response опублікувала порівняння кількості смертей від вогнепальної зброї на 100 тисяч населення серед країн G7. За наведеними даними, у США показник становить 5,9, у Канаді — 0,8, у Франції — 0,3, у Великій Британії — 0,1. Джерело цих розрахунків сторінка не вказала.

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Водночас, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у 2024 році в країні від поранень, пов’язаних із вогнепальною зброєю, загинули понад 44 тисячі людей. До цієї кількості входять, зокрема, убивства та самогубства із застосуванням зброї.

Реакція на заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп раніше без доказів пов’язав французькі протести з міграцією. Він заявляв, що Францію нібито руйнують мігранти, джихадисти та комуністи. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також пояснював заворушення імміграцією та проблемами інтеграції.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав такі висловлювання про протести неприйнятними й дурними. У Франції демонстрації почалися минулого місяця через невдоволення студентів умовами навчання та нестачею вчителів, а згодом набули загальнонаціонального масштабу. Учасники також висловлюють занепокоєння вартістю життя та погіршенням державних послуг.

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