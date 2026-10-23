У Франції Асоціація захисту конституційних свобод Adelico та Профспілка магістратів подали термінове клопотання до Державної ради проти заклику президента Емманюеля Макрона забороняти демонстрації, не організовані профспілками. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Franceinfo.

Вимоги заявників

Асоціації попросили найвищий адміністративний суд Франції призупинити виконання цього рішення та будь-яких інструкцій, виданих для його реалізації. Державна рада має ухвалити рішення за зверненням упродовж 48 годин.

Юрист Паризької колегії адвокатів і радник Adelico Жан-Батіст Суфрон назвав заяву президента зловживанням владою. У зверненні зазначили, що глава держави, самостійно встановлюючи політику заборон для префектів, ухвалив рішення, на яке його не уповноважує жоден законодавчий акт.

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Заявники також розкритикували заборону демонстрацій як загальну рекомендацію та розмежування профспілкових організацій і решти громадян. На їхню думку, право на проведення демонстрацій належить усім, а не лише профспілкам.

Заява Макрона

Макрон оголосив на засіданні ради безпеки, що в найближчі дні, зокрема в суботу, 24 жовтня, демонстрації без профспілкових організаторів заборонятимуть там, де це можливо. Префекти мали розглянути запити профспілок і запропонувати альтернативні маршрути для захисту центрів міст, підприємств і громадських будівель.

Речниця уряду Мод Брежон заявила, що обмеження для демонстрацій, не організованих профспілками, визначатимуть окремо в кожному випадку.

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