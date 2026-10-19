Французькі міста вводять комендантську годину після заворушень — Interia

У Франції влада Парижа, Ніцци, Лілля, Дуї, Ваттіньї та Денена запроваджує комендантську годину після заворушень під час протестів. У Парижі та Ніцці обмеження діятимуть з 21:00 до 6:00 і набувають чинності в понеділок, а в Ліллі, Дуї, Ваттіньї та Денені їх запроваджують на два дні, повідомляє Interia.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню закликав регіональну владу розглянути можливість часткового обмеження пересування. За його словами, такі заходи мають захистити жителів і бізнес після грабежів та руйнувань, що сталися у вихідні. Очільник уряду також заявив, що влада готова запровадити надзвичайний стан, якщо це буде необхідно.

Затримання та збитки

Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс анонсував посилення присутності поліції та жандармерії на вулицях, зокрема напередодні наступних вихідних. Він визнав, що правоохоронцям не вдалося запобігти всім актам насильства під час суботніх подій.

За наведеними у матеріалі даними, після заворушень затримали понад 2 500 людей, а майже тисяча правоохоронців дістали поранення. Постраждали також учасники протестів. Щонайменше 3 000 підприємств зазнали збитків, які оцінюють у сотні мільйонів євро.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У суботу на вулиці, за даними видання, вийшло близько пів мільйона людей. Частина мирних зібрань переросла у зіткнення з поліцією, пограбування магазинів, підпали автомобілів та напади на громадські будівлі.

Нова мобілізація жовтих жилетів

Координаційна група руху жовтих жилетів закликала провести 24 жовтня нові акції під гаслом про відставку президента Еммануеля Макрона. За інформацією Le Parisien, станом на 14:00 понеділка на карті мобілізацій було позначено 111 пунктів, зокрема 89 демонстрацій по країні. Не всі анонсовані заходи були офіційно заявлені.

Заклики до участі в протестах поширюють через TikTok, X, Snapchat, Facebook і Telegram. Протести почалися з вимог поліпшити умови в школах, а згодом охопили невдоволення зростанням вартості життя. У понеділок протестувальники також заблокували вхід до Лувру в Парижі, а влада Марселя заборонила публічні зібрання з 12:00 до 20:00.

Читай нас у