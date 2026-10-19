Французькі облігації та акції впали після масових протестів — The Guardian

У Франції після насильницьких протестів у вихідні почався новий розпродаж державних облігацій та акцій. Під час заворушень горіли громадські будівлі, були пограбовані сотні магазинів, а кількість заарештованих сягнула майже 2 400 людей, повідомляє The Guardian.

Зростання вартості запозичень

Дохідність десятирічних французьких державних облігацій зросла на сім базисних пунктів — до 4,849%. Зростання дохідності означає падіння ціни облігацій. Різниця між вартістю десятирічних запозичень Франції та Німеччини збільшилася; цей показник відображає премію за ризик французького боргу.

Дохідність дворічних облігацій Франції підвищилася на 2,5 базисного пункту, до 3,571%, а 30-річних — на три базисні пункти, до 5,397%. Індекс CAC 40 на початку торгів у Парижі втратив 1%, тоді як загальноєвропейський Stoxx Europe 600 знизився на 0,4%. Євро ослаб щодо долара США на 0,13% — до 1,122 долара.

Протести та бюджетний тиск

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, поліція застосовувала сльозогінний газ під час сутичок із протестувальниками. Президент Франції Емманюель Макрон у телевізійному зверненні засудив «нестримне насильство».

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Заворушення спалахнули після кількох тижнів мирних демонстрацій через стан шкіл і вартість життя. Десятки тисяч учасників вимагали більше вчителів і ремонту занедбаних шкільних будівель. Сутички з поліцією відбувалися, зокрема, у Парижі, Бордо, Ніцці та Марселі.

Аналітик Deutsche Bank Джим Рід заявив, що протести ускладнять міжнародним інвесторам купівлю французьких державних облігацій. На його думку, події вихідних додали політичних ризиків для ринків на тлі складної бюджетної ситуації у Франції та наближення виборів 2027 року.

Французький уряд готує бюджет зі скороченням пенсійних витрат і фінансування державних відомств, за винятком оборонних. У матеріалі зазначається, що політичний тиск може завадити цим планам, підвищити обсяги запозичень і збільшити державний борг.

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