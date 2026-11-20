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Майбутні президентські вибори у Франції можуть суттєво вплинути на подальшу підтримку України з боку Парижа. Двоє впливових французьких політиків — лідерка ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та представник ліворадикальної партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон — критикують окремі напрями допомоги Києву. Їхні заяви викликають занепокоєння серед європейських партнерів України.

Як зазначає видання, попри суттєві ідеологічні розбіжності, Ле Пен і Меланшон критично оцінюють окремі аспекти політики НАТО та нинішній підхід Франції до підтримки України. Політичні опоненти також звинувачують обох діячів у використанні тез, співзвучних із російською риторикою щодо війни.

Лідерка «Національного об'єднання» Марін Ле Пен неодноразово заявляла, що через складну бюджетну ситуацію Франція більше не може дозволити собі фінансувати Україну в нинішніх обсягах.

Свою позицію політикиня пояснює необхідністю спрямовувати державні кошти насамперед на внутрішні потреби французів. Водночас вона розмежовує фінансову та інші види підтримки України: Ле Пен допускає продовження постачання військового обладнання та підготовки українських військовослужбовців.

За інформацією Politico, 16 листопада після зустрічі з послом України у Франції Ле Пен підтвердила намір припинити фінансову допомогу Києву в разі перемоги на президентських виборах 2027 року.

Окремо обговорювалася можлива зустріч Ле Пен із президентом України Володимиром Зеленським. Французька політикиня запропонувала провести переговори у Брюсселі, а не в Києві. Це відбувається на тлі суперечок щодо подальшого фінансування України.

Лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон також привертає увагу своїми заявами щодо російсько-української війни.

Зокрема, політик виступає проти українських далекобійних ударів по території Росії. Він припускав, що такі атаки можуть призвести до посилення напруженості між Москвою та європейськими державами.

Критику викликала й підтримка Меланшоном ідеї проведення референдуму на Донбасі щодо належності регіону Україні або Росії. Така пропозиція суперечить принципам українського суверенітету та територіальної цілісності.

Водночас Меланшон заявляв про підтримку виведення російських військ з України та заперечував, що його позиція означає виправдання російської агресії.

Франція залишається одним із важливих європейських партнерів України у питаннях оборони, дипломатії та фінансової допомоги. Париж бере участь у роботі Коаліції охочих, обговоренні майбутніх гарантій безпеки та розробці можливих міжнародних механізмів підтримки України після завершення бойових дій.

Зміна політичного керівництва Франції може призвести до перегляду окремих напрямів співпраці з Києвом. Зокрема, під загрозою може опинитися нинішній рівень фінансової допомоги, а також підхід Парижа до окремих питань військової підтримки.

Водночас позиції Марін Ле Пен і Жана-Люка Меланшона ще не означають, що майбутня французька влада обов'язково припинить підтримку України. Остаточний курс країни залежатиме від результатів президентських виборів, складу уряду та рішень державних інституцій.

Про це повідомляє Politico.

Марін Ле Пен заявила, що в разі приходу до влади Франція виконуватиме вже взяті на себе зобов’язання щодо підтримки України. Зокрема, йдеться про спільну позику ЄС для Києва обсягом 90 млрд євро.

Нагадаємо, Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським.

Додамо, що Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

Раніше у Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен.

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