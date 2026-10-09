Французькі школярі закликали до нових протестів у вівторок — France 24

Французькі старшокласники мають намір продовжити протести за поліпшення умов навчання та закликали до нової хвилі демонстрацій у вівторок. Влада Франції водночас заявила про «помітне послаблення» руху, що триває від кінця вересня. Про це повідомляє France 24.

Вимоги школярів

Десятки тисяч учнів, переважно віком від 15 до 18 років, виходили на вулиці по всій Франції та блокували входи до ліцеїв. Вони скаржаться на відсутність учителів, перевантажені розклади, занедбані класи та будівлі, не пристосовані до підвищення температури.

Міністерство юстиції Франції повідомило, що від початку демонстрацій затримали понад 6 800 людей, 86% із яких є неповнолітніми. За оцінкою урядового джерела, збитки від пошкоджень під час протестів становлять щонайменше 30 млн євро. Минулої п’ятниці через акції закрилися близько 800 шкіл.

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Реакція ООН і поліції

Управління ООН з прав людини заявило, що з занепокоєнням стежить за інцидентами, пов’язаними з учнівськими протестами та блокуванням ліцеїв, деякі з яких стали насильницькими. Представниця управління Шабіа Манту закликала всі сторони зберігати мирний характер дій.

Хоча більшість демонстрацій були мирними, деякі протестувальники розпалювали вогнища та нищили автобусні зупинки. Поліція застосовувала сльозогінний газ, кийки та спеціальні гранати blast ball. Правозахисники й учні звинуватили правоохоронців у непропорційному застосуванні сили. Поліція відкрила 18 внутрішніх розслідувань щодо можливих порушень.

Заходи уряду

Після того як у понеділок 15-річний учасник протесту втратив руку після застосування поліцією світлошумової гранати, уряд призупинив використання цієї зброї. Міністр освіти Едуар Жеффре оголосив, що до 114 найбільш постраждалих ліцеїв найближчими днями направлять близько 3 000 учителів на заміну відсутньому персоналу. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню пообіцяв представити план реагування на кризу до кінця жовтня.

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