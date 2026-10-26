Французькі студенти продовжать протести попри поступки уряду — Politico Europe

У Франції представники учнівських і студентських організацій заявили, що продовжать протести після зустрічей із прем’єр-міністром Себастьєном Лекорню та профільними міністрами. Запропоновані урядом кроки не задовольнили протестувальників, повідомляє Politico Europe.

Вимоги учнів і студентів

Віцепрезидент організації Les Lycéens! Луї Летублон після зустрічі заявив, що виконано не всі вимоги учасників протестів. Організація закликала учнів продовжити акції 31 жовтня та 5 листопада.

Учні та студенти вимагають створити до 250 тисяч додаткових місць у закладах вищої освіти й університетах, поліпшити умови навчання, збільшити кількість викладачів і суттєво змінити систему відбору вступників до університетів.

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Що запропонував уряд

Уряд заявив, що з 2028 року розпочне розгляд реформи платформи вступу до університетів Parcoursup, яку студентські групи вважають непрозорою та такою, що посилює нерівність. Також влада пообіцяла додаткове фінансування ремонту шкіл, 15 тисяч додаткових місць у промисловій, медичній і технічній освіті та обмеження кількості учнів до 28 у класах першого року старшої школи.

Студентська профспілка UNEF розкритикувала ці пропозиції та заявила, що продовжить мобілізацію на вулицях і в університетських кампусах. Раніше цього місяця студентські демонстрації та блокування шкіл і університетів стали одними з перших проявів ширшого соціального невдоволення, яке згодом переросло в протести через вартість життя та заворушення два тижні тому.

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